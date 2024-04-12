Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО

Происшествия
158
Гульмира Кунапия
корреспондент

Это произошло из-за переувлажнения грунта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ВКО

Фото: скриншот видео

Сегодня утром на 13 километре трассы областного значения «Теректы – Уранхайка – Тоскайын» (участок перевала «Мраморный») произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта. В данный момент в целях безопасности жителей участок трассы закрыт. О ситуации сообщили дежурные «КазАвтоЖола».

На месте работают специалисты акимата и ДЧС ВКО. Сотрудники полиции дежурят на учатке. Для восстановительных работ привлечена тяжелая техника.

По данным «КазАвтоЖола», по состоянию на 12 апреля в 09.00 часов, в связи с потеплением и резким таянием снега, на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8695 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО).

Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в 6  областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 618 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 450 единиц техники и 853 человек.

 

#КазАвтоЖол #автодороги #талые воды, происшествия

Популярное

Все
Футболист прошел путь от нападающего до капитана сборной страны и лучшего тренера сезона
Не стреляйте в Землю!
Образцовый приют для бездомных животных появился на окраине Петропавловска
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
В Караганде пробуксовывает программа по отлову и стерилизации бездомных животных
Космонавт Айдын Аимбетов рассказал, чем пахнет воздух
Целина: как это было
Камбар Ермекбаев увлекся шитьем, а сегодня уже открывает цех по производству аксессуаров из натуральной кожи
Что такое рисковые развлечения, посетители лыжного стадиона "Шымбулак" познали на себе
Казахский язык придет в Оксфорд
Почти вся семья Евгения Васильева владеет казахским языком
В космосе не надо делать с детьми уроки, но очень хочется настоящего Нового года
Писатель Александр Казанцев совершил революцию в научной фантастике
Заботясь о природе, создаем лучшие решения
Методом краудфандинга сельчанка организовала сбор гуманитарки
Автокараван с 20 тоннами важного груза отправился в пострадавшие от паводков регионы
Жамбылцы пришли на выручку
Как академику Сатпаеву удалось избежать репрессий?
Когда занимаешься любимым делом
Волна дошла до Петропавловска
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Закон Республики Казахстан
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт
Депутаты Мажилиса: Пострадавшим от паводка оказывается своевременная помощь
Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

16 человек погибло при землетрясении на Тайване
На гидроэлектростанции в Италии произошел взрыв, есть жертвы
Казахстанец погиб на производстве в Южной Корее
Бывший пациент сообщил о «бомбе» в наркодиспансере Жамбылск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]