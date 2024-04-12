Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО

Это произошло из-за переувлажнения грунта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ВКО

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Сегодня утром на 13 километре трассы областного значения «Теректы – Уранхайка – Тоскайын» (участок перевала «Мраморный») произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта. В данный момент в целях безопасности жителей участок трассы закрыт. О ситуации сообщили дежурные «КазАвтоЖола».

На месте работают специалисты акимата и ДЧС ВКО. Сотрудники полиции дежурят на учатке. Для восстановительных работ привлечена тяжелая техника.

По данным «КазАвтоЖола», по состоянию на 12 апреля в 09.00 часов, в связи с потеплением и резким таянием снега, на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8695 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО).

Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 618 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 450 единиц техники и 853 человек.