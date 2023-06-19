Двоих подозреваемых в мошенничестве задержал Антикор

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали жителя Тараза по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: t.me/antikornews

По информации ведомства, подозреваемый ввел в заблуждение представителя иностранной компании, обещая решить вопрос с госорганом. За то, чтобы якобы содействовать встрече с высокопоставленными должностными лицами, он завладел $200 тыс.

Также Антикор сообщил о том, что задержана жительница Алматы по подозрению в мошенничестве.

"Под предлогом решения вопроса по трудоустройству в подведомственную организацию Министерства обороны она требовала $100 тыс., фактически не намереваясь этого делать", - рассказали в пресс-службе.

После получения денег подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы, добавили в ведомстве.