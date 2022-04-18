Двух чиновников наказали за плохие дороги в Атырауской области

В Махамбетском, Индерском, Макатском, Жылыойском, Кызылкогинском, Исатайском и Курмангазинском районах Атырауской области специально созданная комиссия проверила состояние дорог областного и республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

"В ходе визита были проведены работы наблюдения за автомобильными дорогами республиканского значения, проходящими по территории Атырауской области, и искусственными сооружениями, расположенными вдоль временных объездных дорог дороги Актобе - Атырау - Астрахань, реконструкция которых ведётся по программе "Нұрлы жол". Были выявлены недостатки, в частности, ямы, волны, порча дорожных знаков, бытовой мусор на обочинах дорог", - отметили в областном департаменте полиции.

В отношении двух должностных лиц составили административные протоколы по статьям 631 КоАП РК "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог" и один протокол 630 КоАП РК "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений".

Для устранения недостатков выдали 12 предписаний, добавили в ДП региона.