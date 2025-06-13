Инициированный Президентом национальный проект «Комфортная школа» стал одной из самых значимых инициатив в сфере отечественного образования за последнее десятилетие. На сегодня ведется строительство 217 современных школ, обеспечивающих комфортные, безопас­ные и современные условия для учащихся.

Из них 208 учебных заведений, рассчитанных на 434 600 ученических мест в две смены, строят­ся через АО «Samruk-Kazyna Construction» – единый оператор проекта, девять школ возводятся за счет местных исполнительных органов в рамках ГЧП. Всего в 2025 году по заказу АО «Samruk-Kazyna Construction» запланировано строительство 104 комфортных школ. Строительно-монтажные работы завершены на пяти объектах: в Алматы, Павлодаре, а также в Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областях. Школа в селе Жанкожа-батыра Кызылординской области уже открыта и приняла первых учеников. Продолжается строительство 99 школ.

– В 2023 году решением Правительства АО «Samruk-Kazyna Construction» определено единым оператором пилотного национального проекта «Комфорт­ная школа». В прошлом году построе­ны 104 школы на 217 300 ученичес­ких мест в две смены. В течение 2025-го планируем завершить строительство еще 104 объектов по всей стране. При этом на пяти уже завершены строительно-монтажные работы. Отмечу, что 43 процента комфорт­ных школ находятся в сельской местности, что гарантирует детям равный доступ к качест­венному образованию, – говорит председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов.

Для обеспечения прозрачности всех строительных процессов и расходования средств внедрена единая цифровая система e-Qurylys. Всю документацию подрядные организации обязаны загружать в систему. Впервые в истории строительной отрасли Казахстана акт выполненных работ был подписан именно в этой системе. Проще говоря, через e-Qurylys фиксируются все этапы строительства: от начальной стадии до завершения. Подрядные организации, помимо ежедневных отчетов, каждую неделю выкладывают обзорные фотографии, показывая ход работ. Все данные о строительстве, поставках материалов и этапах выполнения работ доступны в режиме реального времени для участников строительного процесса, включая авторский и технический надзоры, а также компетентные контролирующие органы. Это минимизирует коррупционные риски и обеспечи­вает надежный контроль качества.

– В договорах есть требования по использованию отечественных материалов при строительстве комфортных школ в приоритетном порядке. Доля отечественных товаров и продукции не должна быть ниже 70 процентов. Этот механизм позволил обеспечить казахстанских производителей большими заказами и дать им импульс для развития, – добавляет спикер, подчеркивая, что на сегодня доля казахстанских товаров в строительных материа­лах и оборудовании составляет от 75 до 90 процентов, а это означает, что все школы построены преимущественно из продукции казахстанских предприятий с

соответствующим сертификатом СТ-KZ. В оснащении исключение составляют компьютерная техника и специализированное оборудование, которые не изготавливают в стране.

Во всех школах Кызылординской области, например, установлены стекломатериалы, произ­веденные на Кызылординском стекольном заводе. В Туркестанском регионе использованы фасадные материалы, отличающие комфортные школы этой области от других, поскольку здесь функ­ционирует завод по производству травертина. Алматинский вентиляционный завод выполнил колоссальную работу по обеспечению объектов проекта вентиляционным оборудованием. Важно подчеркнуть, что вся мебель, установленная в комфортных школах, произведена исключительно в Казахстане.

– Для мощного старта строи­тельства подрядчикам был предоставлен аванс в размере до 50 процентов от стоимости школы. Однако при этом они должны дать банковскую гарантию в размере от 10 до 50 процентов от стоимости школы. Это некая подушка безопасности, которая обеспечит сохранность бюджетных средств. Например, если компания не построила школу или сделала это некачественно, то ущерб возмещается за счет предоставленной гарантии. Также скажу, что предоставлена условная скидка в размере 5 процентов местным строительным компаниям, зарегистрированным в том регионе, где возводится эта комфортная школа. К слову, такую практику предоставления условных скидок местным компаниям у Samruk-Kazyna Construction переняли госорганы. Позже эту норму включили в Закон «О государственных закупках». Нельзя не сказать о дополнительном инструменте авансирования, применяемом нашей компанией: в отделениях Казпочты подрядчикам открываются эскроу-счета. Средства, переведенные на них по заявке подрядной организации, нельзя обналичить. Их можно использовать только с разрешения заказчика для оплаты закупа оборудования, строительных и инертных материалов. Этот инструмент наряду с другими мерами стал действенным способом контроля и обеспечения прозрачности: он гарантирует, что каждый тенге используется строго по назначению. Средства не распыляются, а направляются­ напрямую на строительные площадки – именно туда, где они действительно нужны, – продолжает Маулен Зарлыкович.

Говоря об инновационных методах строительства объектов образования, следует упомянуть механизм ЕРС-контрактов. Он подразумевает ведение всех процессов параллельно работе проектных и строительных компаний, которым необходимо объединяться в консорциумы. Лидерами выступают строительные компании, которые нанимают лицензированные фирмы для разработки проектной документации. Благодаря такому подходу темпы строительства школ, как отмечает спикер, беспрецедентно высокие: объекты возводятся в среднем в два раза быстрее нормативных сроков без ущерба для качества. Например, по нормативным требованиям на строительство современной школы на 300 мест выделяется срок 13 месяцев. Конечно, при традиционных методах даже за такой период объект не построить, поскольку проектная документация, ее утверждение и выделение финансирования также занимают некоторое время.

– Комфортная школа в селе Сарыозек Атырауской области на 300 мест была построена за 7,5 месяца, поскольку применялся механизм ЕРС-контрактов. За чуть более короткий период – 7 месяцев вместо положенного 21 – возведена школа, рассчитанная на 1 200 мест, в селе Долан Алматинской облас­ти. К слову, это один из рекордно быстро построенных объектов по нацпроекту. Среди школ с проект­ной мощностью 2 000 ученических мест за 8 месяцев (нормативный срок – 26 месяцев) построили школу в столице, южнее жилого массива Тельмана. При этом важно отметить, что на каждом объекте ежедневно работала группа технического надзора, состоящая из трех специалистов, контролируя качество строительства на всех этапах: от общестроительных работ до прокладывания инженерных сетей и запуска технологического оборудования, – резюмирует Маулен Айманбетов.

Отметим, что председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» лично следит за сроками и качеством возведения объек­тов образования. По его словам, только личный контроль дает возможность объективно оценивать ситуацию и принимать решения. Также во время рабочих поездок представители подрядных организаций делятся проблемными вопросами, что дает возможность первому руководителю быть в курсе ситуации и решать возникающие вопросы на местах.