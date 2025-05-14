Единую платформу минеральных ресурсов запускают в Казахстане

Цифровизация,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Ранее процессы получения лицензий, подачи заявок и анализа геологических данных были сложными и непрозрачными

Фото: пресс-служба Минпрома

Единая платформа минеральных ресурсов является частью стратегии цифровизации госуслуг и направлена на улучшение прозрачности, эффективности и инвестиционной привлекательности в сфере недропользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

До запуска ЕПН процессы получения лицензий, подачи заявок и анализа геологических данных в Казахстане были сложными, непрозрачными и подверженными коррупционным рискам. Весь документооборот велся вручную, а подготовка и подача заявок занимала недели. Однако с запуском платформы ситуация кардинально изменилась.

«Единая платформа минеральных ресурсов — не просто IT продукт, а полноценный механизм цифрового управления ресурсами, охватывающий полный жизненный цикл недропользования. Среди ее функций: подача заявок, выдача лицензий, участие в аукционах, контроль за исполнением обязательств, сдача отчетности и ведение геологических данных. Платформа значительно ускоряет все процессы, делая их прозрачными и доступными для пользователей», — подчеркнула вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.

Основные преимущества Единой платформы минеральных ресурсов:

- Все процессы переведены в онлайн-режим;

- Пользователи могут отслеживать статус заявок в реальном времени;

- Снижение влияния человеческого фактора и коррупционных рисков;

- Открытый доступ к геологическим данным;

- Интерактивная карта РК, позволяющая визуально анализировать участки и их инфраструктурные возможности.

Платформа охватывает все несекретные геологические объекты и предоставляет удобный механизм участия в аукционах на недропользование в одном цифровом окне. Юридическую поддержку обеспечивает обновлённое законодательство, в том числе изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании».

«Платформа охватывает полный жизненный цикл — от подачи заявок до контроля исполнения обязательств и сдачи отчётности. С 2025 года в ЕПН автоматизирована подача отчетности по лицензионно-контрактным условиям, ТРУ, геологоразведке и составу участников. Платформа интегрирована с рядом государственных систем, включая КГД, Минэкологии, кадастровые службы, единый реестр юридических лиц.

Также там инвесторам открывается доступ к актуальным данным и позволяет участвовать в аукционах без посредников. Платформа продолжает активно развиваться. Среди уже реализованных функций: электронный кошелёк для оплаты бонусов и сборов, перерегистрация лицензий, онлайн-мониторинг исполнения контрактов, автоматические уведомления пользователям», — отмечается в информации ведомства.

Там же добавили, что в будущем планируется внедрение инструментов геоаналитики, поддержки мобильных устройств, международной интеграции для иностранных инвесторов.

#запуск #платформа #Минпром #минеральные ресурсы

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