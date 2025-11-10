Сначала штангист стал третьим в "рывке".

Фото: Турар Казангапов / НОК

Едыге Емберды, представляющий команду Казахстана по тяжёлой атлетике, завоевал ещё две медали на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Сначала штангист стал третьим в "рывке".

Затем казахстанец показал второй результат в "толчке" - 191 килограмм.

Также Емберды завоевал бронзовую медаль в сумме двоеборья - 343 килограмма.