Едыге Емберды завоевал ещё две медали на играх Исламской солидарности по тяжёлой атлетике
83
Сначала штангист стал третьим в "рывке".
Едыге Емберды, представляющий команду Казахстана по тяжёлой атлетике, завоевал ещё две медали на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Сначала штангист стал третьим в "рывке".
Затем казахстанец показал второй результат в "толчке" - 191 килограмм.
Также Емберды завоевал бронзовую медаль в сумме двоеборья - 343 килограмма.