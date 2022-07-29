Его пламенная страсть

Одному из легендарных волейболистов республики 60–70-х годов прошлого столетия Александру Михайловичу Портному 2 августа исполняется 75 лет!

Легендарная команда

Он был в составе того знаменитого алма-атинского «Буревестника», который выиграл чемпионат СССР в 1969 году и дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов (в 1970, 1971 годах). И это далеко не полный перечень побед. В коллекции Александра Михайловича есть также бронзовые и серебряные награды чемпионатов СССР, Спартакиады народов Советского Союза, а также золотая медаль чемпиона Европы. Недавно мы напросились к нему в гости.

– Александр Михайлович, давайте начнем наш разговор с истории волейбольного клуба «Буревестник», игру которого до сих пор вспоминают с восхищением.

– В начале пятидесятых годов прошлого столетия в Алма-Ате был создан этот волейбольный коллектив. И первым его наставником стал Егор Иконников, которого затем сменил Борис Дмитриев. И только после них появился Октябрь Джарлыкапов, студент зооветеринарного института. Кстати, Борис и Октябрь были хорошими приятелями. Мне, как и другим волейболистам, пришлось поближе узнать Джарлыкапова уже непосредственно в команде. Это был энтузиаст, который беззаветно служил нашему виду спорта. Я бы назвал его фанатом. Он мог без устали, целыми днями проводить время на площадке. Сам играл и помогал Дмитриеву тренировать спортсменов. Тогда спортивных залов было мало. В основном играли на улице. По собственной инициативе Джарлыкапов стал набирать людей в команду. Это он привел Зангара Джаркешева и Евгения Преснякова из Политехнического института. Если вспомнить мастеров спорта, то можно отметить и Марата Маденова из сельхозинститута. Тогда в команде появился и Жанбек Саурамбаев, который учился в физкультурном. А самым звездным, наверное, в тот период в команде был Константин Гибов. Он привлекался в состав сборной СССР и должен был выступать на Олимпиаде в Мехико (1968 год), но отказался в пользу науки – в то время работал заведующим лабораторией Института химии. В том составе блистали Валерий Кассин и Еркен Акуов, приехавшие по приглашению Октября Джарлыкапова из Фрунзе (ныне Бишкек. – Прим. авт.). Они, как и Илья Имангалиев, Володя Кузнецов, Леонид Щербаков, учились в алма-атинском физкультурном институте. В 1964 году, когда я выступал на первенстве города, меня в команду и пригласил Октябрь. Дословно помню его слова: «Завтра жду в «Буревестнике». Будешь тренироваться два раза в неделю с командой…» Это я принял как вызов. Ведь не каждому было дано играть с мастерами. В то время многие мальчишки бредили о большом спорте, в том числе и я.

– Слышал, что в том первом составе играл и Олжас Сулейменов?

– Меня тогда в команде еще не было. Но знаю точно, что Олжас Омарович тренировался с командой. И, говорят, очень неплохо играл. Потом что-то не срослось. Он решил бросить волейбол.

О себе и партнерах

– А когда Вы впервые вышли на площадку в составе «Буревестника»?

– Я два года тренировался в главной команде республики. В 1965 году поехал на спартакиаду школьников в Минск. И туда пришла телеграмма: «Откомандировать Портного на спартакиаду ВЦСПС». Были в советское время такие соревнования профсоюзов. Меня отвезли в аэропорт и дали билет на Москву. Прилетаю в столицу, а там меня встречает сам Октябрь Джарлыкапов. На другой день вышел на площадку в составе мужской сборной Казахстана, составленной из игроков алма-атинского «Буревестника». Это был мой дебют в большом спорте. Потом мы поехали в Баку на состязания по обществу «Буревестник». Там отыграл все поединки. Помню, мы завоевали серебряные награды. Это, можно сказать, окрылило меня. И я все чаще стал убеждаться, что выбор в жизни был сделан правильно. А по приезде из столицы Азербайджана стал полноправным игроком команды.

– Вам пришлось выступать с известными тогда на весь мир игроками. Ведь в составе сборной СССР уже играли Валерий Кравченко и Жанбек Саурамбаев.

– Да, они временами были на сборах с главной командой страны. И их место занимала молодежь. Частенько меня тоже выпускали на площадку в играх чемпионата и других ответственных стартах. Кроме вышеуказанных игроков на поле выделялись Геннадий Гончаров, Марат Маденов, Леонид Щербаков, Виталий Шапран. Гена вообще приехал в Алма-Ату из Омска. Там он выступал за футбольную команду «Иртыш» на позиции центрального нападающего. А приехал в наш город, чтобы укрепить создавае­мую в то время футбольную команду «Динамо». Но клуб создать не получилось, и Геннадию предложили работу в алма-атинской школе милиции в качестве замполита, где он несколько месяцев трудился. На одном из городских турниров по волейболу Гончаров выступал за команду «Динамо». Октябрь увидел, как он играет, и сразу пригласил в «Буревестник». Через неделю с него сняли «погоны», дали хорошую заработную плату, и новичок приступил к тренировкам. Это был очень талантливый нападающий. Об этом говорят статистические данные. Геннадий за время своего выступления за нашу команду больше всех нанес точных ударов и принес немало драгоценных очков. Но он рано закончил играть и стал помогать принявшему команду после Джарлыкапова (Октябрь был переведен на должность заместителя председателя спорт­комитета Казахской ССР) Зангару Джаркешеву. Потом некоторое время работал в Институте физкультуры. Заболел и умер в возрасте 55 лет.

– А как появился в команде Валерий Кравченко?

– В Алма-Ате в одно время хотели создать еще одну волейбольную команду. На эту роль претендовали добровольно-спортивное общество «Динамо» и алма-атинский домостроительный комбинат (АДК). Валерия из таджикского Ленинабада пригласили именно строители. У них тоже не получилось. То ли финансы, то ли другие причины не позволили соз­дать новую команду. Кравченко, опять же по зову Октября Джарлыкапова, оказался в «Буревестнике» и помог потом команде завоевать путевку в Высшую лигу. Это произошло весной 1965 года, а летом на Спартакиаде народов Казахстана Валерий выступал уже за Казахстан.

Как по ступенькам

– Статистика говорит о том, что в первый же сезон команда «Буревестник» чуть было не сотворила сенсацию. Она остановилась в шаге от пьедестала почета. Давайте вспомним те звездные годы.

– И правда, они получились звездными. В первый сезон мы стали четвертыми. Затем пошло, как по ступенькам. В 1967 году выиграли бронзовые награды. В следующем сезоне – серебряные медали. А в 1969 году поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Последующие два года завоевывали Кубок европейских чемпионов. Жаль одно – Октябрь Джарлыкапов, так мечтавший увидеть чемпионство в Союзе, бредивший по большим победам, не дожил до заветной цели команды всего полтора месяца. Он умер от онкологии. Это был очень уважаемый человек, которого мы звали «папой». Когда он умер, весь волейбольный мир Союза плакал. Я сам видел, как рыдал главный тренер сборной СССР Юрий Клещев.

– На Ваш взгляд, что стало предвестником тех больших побед команды как на всесоюзной арене, так и международных состязаниях?

– Характер игроков и сплоченность, помноженные на мастерство. Хотя скажу, что скамейка была очень короткая. С 1966 по 1971 год мы практически играли одним составом. Это Кравченко (№ 4), Андропов (№ 3), Кармоновский (№ 8), Саурамбаев (№ 6), Портной (№ 5) и Гончаров (№ 9). Иногда были замены по позициям. Вместо Жана, а он у нас выполнял роль распасовщика, выходил Виталий Шапран, который выполнял функции блокирующего. В нападении вместо Гончарова или Андропова изредка – Николай Рогозин. На площадке иногда можно было увидеть также Виталия Устименко, Амангельды Султанова, Туленды Ахметжанова, Вячеслава Шапрана.

Как будто это было вчера…

– После победы в чемпионате СССР 1969 года команда приняла участие в борьбе за Кубок европейских чемпионов. Вспомните те матчи.

– Вроде бы прошло уже более 40 лет. А некоторые матчи в памяти, как будто это было вчера. Не буду рассказывать о тех играх, которые мы выиграли уверенно. Но запомнились немцы. Это команда из Лейпцига. Мы с ними играли в ¼ финала. И первый матч состоялся на их площадке. Прилетаем в Германию в полночь. Попили кофе и решили опробовать площадку – ведь завтра вечером игра, а нам говорят: «Света нет!» Зангар Джаркешев, наш тренер, в ответ: «Подождем». И ждали мы до половины четвертого утра. Наконец нам открыли зал, где должна проходить встреча. Оказалось, нет сетки. Объяснили хозяева это так: кладовщик в это время спит. Размялись в кругу и пошли спать. Перед матчем нас собрал Джаркешев, должен же он установку на матч дать. Оказалось, что у него нет никакой информации о команде Лейпцига. Знаем лишь то, что это базовый коллектив сборной ГДР. С немецкой командой играл лишь сборник Валерий Кравченко. Зангар у него и спросил: «Как нам действовать?» Валера посоветовал в защите ставить зону блоков, открыть боковые линии. Мы так и поступили. Начинаем и проигрываем первые две партии. Они нас по головам «прибили». Тут-то Джаркешев понял, что Кравченко сотворил глупость, а он его послушал. Слышим голос тренера: «Действуем по-своему». И пошла у нас игра. Третью партию выиграли 15:8. В четвертой вели 13:9. Однако одна роковая ошибка Кравченко «сломала» наши слаженные действия. Это трудно дается объяснению. Но такой факт частенько случается в спорте. Мы стали уступать психологически и проиграли партию со счетом 14:16. И общий счет стал 3:1 в пользу немцев. Однако дома мы «вынесли» их, как говорят, в одну калитку – 3:0 за 54 минуты. Для соперников не было никаких вариантов на победу.

В финале играем с чехословацкой командой «Броевка». Жребий опять в первом матче отправил нас на выезд. Играли в хоккейном Дворце спорта. Было лето. Очень жарко в помещении. Мы проигрываем первую партию 7:14. И Зангар берет перерыв. К нему подходит Коля Рогозин и дрожащим голосом говорит: «Замените меня. Я не могу. Мяч вообще не слушается. Руки, ноги дрожат». И это было правдой. Рогозин впервые принимал участие в таком ответственном поединке. И вышел он вместо Кармоновского, которого Джаркешев, до сих пор не знаю за что, посадил на «банку». Мы с Жаном говорим Зангару: «Пока не поздно, верни на поле Кармоновского». И он это сделал под напором игроков основы. И знаете, пошла игра у нас. Кармоновский добавил уверенности. Мы стали набирать очки и выиграли партию со счетом 17:15. Играючи расправились с хозяевами еще в двух партиях. Правда, дома мы одну партию отдали гостям, хотя в общем и выиграли со счетом 3:1. Впервые в истории Казахстана волейбольная команда стала обладателем Кубка европейских чемпионов.

– С этой же командой Вы играли финал и в 1971 году, когда повторили свой успех?

– Это действительно так. Сценарий прошлого финала повторился. Опять мы первый матч проводили на выезде. Но на этот раз чехословацкие функционеры волейбола выбрали маленький зал, а не Дворец спорта. Но и это им не помогло в первой партии. Мы ее выиграли довольно легко. После этого пошли замены. На лавке оказались Кармоновский и Саурамбаев – и игра сразу ломается. Помню тот состав. Кроме вышеуказанных ребят играли мы с Гончаровым, Славой Шапраном и Виталием Устименко. Вторую партию мы проиграли вчистую.

– Что было дальше?

– В третьей партии Джаркешев вернул стартовый состав на площадку. Вся игра опять пошла под нашу диктовку. Мы сравняли результат – 2:2. А в решающей пятой партии игра шла с переменным успехом. Соперник при поддержке своих болельщиков выиграл 3:2. Дома же мы не стали искушать судьбу и с первых минут обрушили град ударов. В итоге легкая победа – 3:0. Тогда действовало правило переигровки, хотя по партиям у нас был перевес. Пришла телеграмма из международной федерации, что дополнительный матч состоится в Брюсселе. Хотите верьте, хотите нет! Все прошло, как в Брно, где мы играли первый матч. После победы в стартовой партии Зангар Джаркешев опять начал свои эксперименты с составом. Но мы на равных бились с базовой командой сборной Чехословакии. Одну партию выиграли они, другую – мы. Был момент, когда на табло горели цифры 2:2. И все решалось в заключительной части матча. Зангар перед началом пятой партии выпустил на площадку всю основу. Был момент, когда обе команды не могли преодолеть рубеж 3:3. Переломным стал момент, когда сильнейший удар нанес Станчо, самый высокорослый волейболист «Броевки», а наш Саурамбаев поднял с пола почти невозможный мяч. Я отдаю пас на Гончарова, и Геннадий вколачивает «гвоздь» на площадку соперников. Это помогло психологически. Мы больше не давали чехам забить и выиграли партию со счетом 15:3.

По наклонной

– Что же случилось с командой после этого? Ведь «Буревестник» на старте семидесятого года уже был не той грозной силой, что два года назад.

– Причина одна – потеря ключевых игроков. Сначала завершил свою карьеру Геннадий Гончаров. Он сел на скамейку, затем стал помогать Зангару тренировать, а потом вообще ушел на работу в алма-атинский физкультурный институт. В это же время Андропов взял да и уехал в рижский «Радиотехник». За ним покинул команду и Кармоновский, который подался в Москву. Закончил игровую карьеру и Саурамбаев. Вот и посыпалась команда после этого.

– В 1972 году «Буревестник» переименовали в «Дорожник». Но под новой вывеской команда так и не смогла подняться на пьедестал почета…

– В том году мы чуть не вылетели из Высшей лиги. Лучшее место было четвертое (1974 год). А следующий сезон совпал со Спартакиадой народов СССР. Нам поставили задачу: как и на прежних двух спартакиадах (1967 и 1971 годов) завоевать бронзовые медали. Однако мы стали только четвертыми. После этого я решил завершить карьеру игрока. Здесь уместно будет сказать, что основу «Дорожника» пополнили вчерашние наши дублеры Вячеслав Шапран и Амангельды Султанов. Наступила их эра…

Негласный куратор

– Александр Михайлович, не раз слышал, что команду очень поддерживали в ЦК Компартии Казахстана.

– Знаю, что наши игры приходили смотреть высокопоставленные работники ЦК и Совета Министров Казахской ССР. Даже скажу больше. У нас в команде был свой негласный куратор. Это Дюсетай Бекежанов, помощник Димаша Ахметовича Конаева, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Он частенько приходил к нам даже на тренировки. И был своего рода человеком, который решал наши социальные вопросы. Кому-то помог приобрести квартиру, кому-то – устроить в детский сад ребенка, приобрести импортный гарнитур. Помню очередной его приезд.

– У кого какие проблемы? – спросил он прямо в раздевалке и, обращаясь ко мне, добавил: – Тебе опять ничего не надо?

Раньше я действительно ничего не просил. Но на этот раз сказал:

– Помогите приобрести ГАЗ-21.

– Что, скопил деньги? – улыбнулся он.

– Скопил…

– Я тебе завтра вечером позвоню и сообщу.

Бекежанов слов на ветер не бросал. Позвонил вечером следующего дня и сообщил, что в Алма-Ате есть восемь автомобилей ГАЗ-21, но они уже расписаны.

– Давай бери «жигули» первой модели, – посоветовал он.

И мы с Геннадием Гончаровым согласились приобрести новенькие автомобили марки «жигули». Еще итальянской сборки.

Не люблю ложь

– Вас называют неугодным для начальства человеком. Согласны с таким мнением?

– Я всегда говорил о недостатках прямо в глаза. Наверное, поэтому стал неугоден многим начальникам. Не умею отступать. Но компромисс можно найти с любым человеком. Потом страшно не люблю ложь. Иногда читаю материалы о том легендарном волейбольном клубе «Буревестник» – и волосы встают дыбом. Врут как хотят…

– И последнее. Вы никогда не жалели, что связали свою жизнь со спортом?

– Каждый вправе выбирать то, что ему нравится. Для меня спорт – это моя пламенная страсть, моя жизнь…