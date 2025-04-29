Экологи отреагировали на информацию в соцсетях об отходах птицефабрики в ВКО

Экология
31
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В департаменте экологии ВКО совместно с природоохранной полицией отобрали пробы воды и почвы для проверки на загрязнение сточными водами Усть-Каменогорской птицефабрики, об этом сообщили в пресс-службе областного департамента экологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали экологи, 27 апреля в социальных сетях появилась информация о несанкционированном сбросе сточных вод птицефабрикой на рельеф местности. В ходе обследования территории данный факт подтвердился.

«Пробы воды и почвы направлены в аккредитованную лабораторию департамента для анализа на содержание загрязняющих веществ. Сотрудники природоохранной полиции опросили представителей Усть-Каменогорской птицефабрики», - рассказали экологи.

Как заверили в ведомстве, по результатам лабораторных исследований будут приняты меры в отношении нарушителя в рамках действующего законодательства.

Усть-Каменогорская птицефабрика была введена в эксплуатацию в 1976 году и специализируется на выращивании бройлерных куриц. Годовая мощность фабрики – 60 тыс. тонн мяса птицы.

#проверка #птицефабрика #экологи

Популярное

Все
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Будет ли в столице новый сквер?
В Астане готовятся к военному параду
Они сражались за Родину
Социальный автокараван проехал по селам
Под парусом вечного неба
В УЕФА внимательно наблюдают за инфраструктурными изменениями
В Алматы прошел Фестиваль звонарного искусства
Он беседовал с Фиделем Кастро и пел с Юрием Гагариным
Слово о наставнике и друге
Страх на руку мошенникам
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций
Государственный деятель, дипломат, гражданин
Распоряжение Главы государства о назначении
Более 200 лет составляет трудовой стаж педагогической династии Адильгазиновых
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Кенсай привели в порядок к празднику
101-летний Ыскак Хусаинов всегда с трепетом ждет 9 Мая
101-й день рождения отметила ветеран Тамара Максимова
Самая большая зона отдыха появится в Алматы
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дом на стенах держится
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Юный шахматист из Мангистау на пороге исторического рекорда
Основываясь на принципах честной журналистики
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
«Не смолкнет песня боевая...»
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Три тонны пластиковых крышек сдали на переработку павлодарс…
Китайскую компанию оштрафовали за экологические нарушения в…
Семейство краснокнижных бурых медведей заметили в Алматинск…
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 едини…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]