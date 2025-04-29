В департаменте экологии ВКО совместно с природоохранной полицией отобрали пробы воды и почвы для проверки на загрязнение сточными водами Усть-Каменогорской птицефабрики, об этом сообщили в пресс-службе областного департамента экологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали экологи, 27 апреля в социальных сетях появилась информация о несанкционированном сбросе сточных вод птицефабрикой на рельеф местности. В ходе обследования территории данный факт подтвердился.

«Пробы воды и почвы направлены в аккредитованную лабораторию департамента для анализа на содержание загрязняющих веществ. Сотрудники природоохранной полиции опросили представителей Усть-Каменогорской птицефабрики», - рассказали экологи.

Как заверили в ведомстве, по результатам лабораторных исследований будут приняты меры в отношении нарушителя в рамках действующего законодательства.

Усть-Каменогорская птицефабрика была введена в эксплуатацию в 1976 году и специализируется на выращивании бройлерных куриц. Годовая мощность фабрики – 60 тыс. тонн мяса птицы.