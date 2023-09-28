Экономика Казахстана продолжает оставаться импортозависимой – сенатор Макежанов

Сенат, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Реальный сектор экономики финансируется по остаточному принципу. Обратить внимание на эту проблему в своём депутатском запросе попросил сенатор Султанбек Макежанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: senate.parlam.kz

«По реальному сектору экономики наблюдается снижение расходов на 18,7%, а по социальной сфере - рост расходов на 17%. При этом на долю бюджета развития приходится 9,2% или 2,2 трлн тенге. Это является рекордно низким показателем, по сравнению с 2016 годом. То есть, по расходам на бюджет развития, по сравнению с 2016 годом, прогнозируется снижение в 38 раз. Если сравнивать период с 2012 по 2022 год, вклад промышленности ВВП снизился с 30,1% до 29,3%. Это свидетельствует о недостаточном участии государства в реализации политики, направленной на индустриализацию. В результате, на сегодня, имея хронический дефицит бюджета, мы видим, что прирост затрат не обеспечивается приростом доходов», - сказал Султанбек Макежанов.

Таким образом, отмечает сенатор, для совершенствования финансового портфеля страны, возникает необходимость привлечения иностранных инвестиций.

По его данным, за 2022 год валовый приток прямых иностранных инвестиций достиг рекордных 28 млрд долларов. Однако, большая их доля направлена на сырьевой сектор, а именно - на инфраструктуру, связанную с его транспортировкой и торговлей. То есть, не на развитие.

«При этом структура нашей экономики продолжает быть импортозависимой. К примеру, сегодня зависимость от импорта строительных материалов превышает 90%. А в сфере агропромышленного комплекса импортируется около 60% социально значимых продовольственных товаров. Таким образом, учитывая эти и другие проблемные вопросы, влияющие на состояние инвестиционного климата в нашей стране, считаем необходимым по-новому взглянуть на возможности их финансирования из государственного бюджета и призываю совместно разработать альтернативные пути их решения», - заключил сенатор.

Отметим, две недели назад в ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что все крупные предприятия, получающие госзаказы и пользующиеся господдержкой, должны закупать в основном казахстанские товары и услуги.

"Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции и при обязательном условии, что в течение двух-трех лет сами компании-потребители импорта или их зарубежные партнеры создадут или помогут запустить такие производства в Казахстане. Конечно, речь идет только об экономически обоснованных проектах", - подчеркнул Токаев.

#Сенат #проблема #депутатский запрос #импорт #зависимость #Макежанов

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