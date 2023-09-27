Экс-футболист бразильской сборной Роналдо женился в третий раз
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Двукратный чемпион мира Роналдо сыграл свадьбу с 33-летней с моделью Селиной Локс.
26 сентября пара опубликовала совместное фото в Instagram с семейного торжества, прошедшего, как пишут СМИ, на Ибице.
Роналдо старше своей избранницы на 14 лет.
47-летний отец четверых детей женился в третий раз. Ранее Роналдо состоял в браке с Миленой Домингес, а также был женат на Даниэлле Чикарелли.
Новоиспеченная супруга чемпиона – одна из самых востребованных моделей в Бразилии. До свадьбы супруги встречались на протяжении 7 лет.
instagram.com/ronaldo/