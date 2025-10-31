Он помещен под стражу сроком на два месяца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Ж.Д. Омарова, сообщает Kazpravda.kz

Мужчина подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования.

Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО «Green Mart Kazakhstan», который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей. Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали.

На основании подложных заявок в адрес Фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена Фондом. Без проведения конкурсных процедур поставщиком определён один участник – подконтрольное ТОО «Green Mart Kazakhstan».

После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена. При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены.

«В результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге. Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается Кроме того, по данному факту были осуждены бывший управляющий директор Фонда М.К. Искаков и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Р.Б. Сазынбек к восьми годам лишения свободы с конфискацией четырех автомашин», – сказано в информации.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.