Экс-глава Фонда финподдержки сельского хозяйства подозревается в хищении 430 млн тенге

Закон и Порядок
1
Дана Аменова
специальный корреспондент

Он помещен под стражу сроком на два месяца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Ж.Д. Омарова, сообщает Kazpravda.kz

Мужчина подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования.

Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО «Green Mart Kazakhstan», который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей. Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали.

На основании подложных заявок в адрес Фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена Фондом. Без проведения конкурсных процедур поставщиком определён один участник – подконтрольное ТОО «Green Mart Kazakhstan».

После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена. При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены.

«В результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге. Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается Кроме того, по данному факту были осуждены бывший управляющий директор Фонда М.К. Искаков и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Р.Б. Сазынбек к восьми годам лишения свободы с конфискацией четырех автомашин», – сказано в информации. 

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.

#АФМ #ущерб #арест #фонд

Популярное

Все
Стерильно, автономно, бесперебойно
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Цифровая революция в глубинке
Итоги открытого Кубка Президента РК
«Жил я тогда на Клеверной улице...»
Дорожные службы готовы к зиме
Хаб больших возможностей
Зоозащитники предлагают
Все внимание – селу
Тараз обновляет транспортные артерии
Путь сапера. Николай Голубченко разминировал поля и обезвреживал фугасы
Многоликий Синьцзян: мелодии гранатового края
Ақ мешіт – символ старого города
В Алматинской области прооперированы сотни домашних собак и кошек
Огородных дел мастер
Арман Шекимов вместе с друзьями помог сотням нуждающихся
Шымкент за гуманное отношение
Якорные проекты нефтяного и газового региона
Право без границ
Станет ли Курчатов наукоградом?
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Экибастуз создает новые кластеры
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Голубое топливо пришло в Жетысу
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области

Читайте также

Экс-сотрудника «Правительства для граждан» экстрадировали и…
Акция «Народный юрист» пройдет завтра по всему Казахстану
Не инвесторы, а строители финпирамид
«Цифра» на вооружении районной полиции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]