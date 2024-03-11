Холост: Бишимбаев ответил в суде о семейном положении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гособвинитель заявила, что в день убийства Бишимбаев оскорблял жену и попрекал купленными ей вещами, поэтому она сняла с себя одежду и украшения. Разозлившись по этой причине, он набросился на нее с кулаками.

Камеры, установленные в ресторане, зафиксировали, что экс-министр наносил сильные удары, пока Салтанат не потеряла сознание. Он не останавливался до тех пор, пока не избил супругу до смерти.

Стоит отметить, что на вопрос о семейном положении, Бишимбаев ответил «в настоящее время холост».

Ранее стало известно, что 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию.

11 января 2024 года стало известно, что Бишимбаеву продлили арест до 9 марта.

Напомним, глава МВД Ержан Саденов рассказал об условиях содержания Куандыка Бишимбаева.