Экс-министр Куандык Бишимбаев не признал вину в убийстве Салтанат Нукеновой

Он попросил открытого суда с присяжными заседателями, сообщает Kazpravda.kz

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- Подсудимый Бишимбаев, вам понятна суть предъявленного обвинения? - задал вопрос судья.

- Да, суть обвинения мне понятна, но вину я не признаю, - заявил экс-министр.

- Подсудимый, разъясняю, что статья 99 часть 2 относится к категории особо тяжких преступлений. По делам данной категории законом предусмотрено рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. У вас какое мнение? – спросила судья.

– Я хотел бы рассматривать своё дело с участием присяжных заседателей. Я хотел бы, чтобы суд проходил в открытом процессе, чтобы участвовала пресса, и материалы транслировались. Это моё ходатайство, – ответил Бишимбаев.

Напомним, гособвинитель Айжан Аймаганова сообщила сегодня в зале суда о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев заставил гражданскую супругу Салтанат Нукенову сниматься в интимном видео.

Ранее стало известно, что 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию.

Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

11 января 2024 года стало известно, что Бишимбаеву продлили арест до 9 марта.