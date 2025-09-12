Жаир Мессиас Болсонару, который возглавлял страну в период с 2019 по 2023 год, был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за попытку государственного переворота против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

«Верховный суд приговорил Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюрьмы за заговор с целью совершения государственного переворота», — говорится в материале газеты O Globo (OG).

Отмечается, что виновными по данному делу были признаны и семь сподвижников бывшего главы государства, в число которых входили высокопоставленные министры и чиновники. Все они, как уточняется, обвиняются в посягательстве на подавление демократического верховенства закона путем насильственных действий.

Болсонару был отправлен под домашний арест 4 августа после того, как в ноябре 2024 года его обвинили в попытке совершения государственного переворота.

OG 11 августа сообщила, что бывший президент признан виновным за разработку плана переворота с целью подрыва законной смены власти на выборах 2022 года и подрыва свободного осуществления других конституционных полномочий. Данное решение было поддержано тремя судьями.