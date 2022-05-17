Фото: azh.kz
Общество
Экс-заместителю акима и главе управления строительства Атырауской области вынесли приговор

Сегодня, 17 мая, в Атырау оглаcили приговор бывшим первому заместителю акима области Нурлану Таубаеву и начальнику управления строительства Тимуру Басарову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на газету региона "Ақ Жайық".

Суд признал обоих виновными в покушении на получение взятки и приговорил Таубаева к 10 годам лишения свободы, Басарова – к 5. В приговоре указывается, что их вина в вымогательстве крупной взятки у потерпевшего доказана полностью.

Отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности (сейчас так называются колонии-поселения - прим. ред.).

Что установлено судом

В июле 2020 года акимат Атырауской области принял решение о строительстве больницы в г.Кульсары Жылыойского района. Строительные работы выполнялись ТОО «БКК».

Подсудимый Т., являясь первым заместителем акима области и курируя сферу строительства, встретился с заместителем директора ТОО «БКК» и потребовал взятку в размере 10% от суммы договора. Позже сумма взятки при участии подсудимого Б. (руководителя управления строительства) была оговорена в размере 7% - 185 500 000 тенге.

Т. поручил подсудимому Б. забрать деньги, после чего Б. получил от потерпевшего взятку в размере 185 730 004 тенге (423 900 долларов США и 5 000 000 тенге). При передаче взятки Б. был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.

Указанные обстоятельства и вина подсудимых подтверждаются признательными показаниями подсудимого Б., показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами  осмотра места происшествия, личного обыска, перепиской в WhatsApp, видеозаписью с камер наблюдения, результатами использования технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий в сетях телефонной и беспроводной связи и негласных следственных действий, заключениями экспертиз.

Позиция суда

Суд признал подсудимого Т. виновным по ст.ст.24 ч.3, 366 ч.4 УК (покушение на получение взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность, путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), Б. -  по ст.ст.28 ч.5, 24 ч.3, 366 ч.4 УК (пособничество указанным действиям).

Суд признал отягчающим обстоятельством для Т. нарушение принятой присяги.

Действующая на момент совершения преступления санкция ст.366 ч.4 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

По закону (ст.56 ч.3 УК) при покушении на преступление наказание не может превышать ¾ максимального наказания, то есть 11 лет 3 месяцев.

Приговором суда подсудимому Т. назначено 10  лет лишения свободы.

Подсудимому Б. с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и требований закона (наказание не более 8 лет 5 месяцев), с применением ч.4 ст.55 УК назначено 5  лет лишения свободы.  

Оба подсудимых пожизненно лишены права работать на государственной службе.

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