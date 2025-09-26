Эксперт ЕС: Я впечатлен работой Казахстана по закону об ИИ

Мажилис
103

На Парламентских слушаниях в Мажилисе эксперт Всемирного экономического форума Хенрик фон Шейл высоко оценил усилия Казахстана в сфере цифровизации и принятый закон «Об искусственном интеллекте», назвав его первым шагом к защите граждан и государства

Фото: Мажилис

Хенрик фон Шейл, являющийся одним из авторов законодательства в сфере искусственного интеллекта в Европе, подчеркнул, что за последние несколько лет Казахстан достиг многого в экономическом развитии и взаимодействии между государством и обществом.

– Это хороший повод для гордости. И я думаю, что искусственный интеллект очень поменяет Казахстан в ближайшие десять лет. Хорошо, что вы начали уделять огромное внимание ИИ уже сейчас. Я сам изучал различные законы об ИИ по всему миру и был очень впечатлен вашей работой. Потому что вы использовали самое лучшее, что можно взять из опыта Европейского Союза, провели оценку рисков, подумали о том, как можно обеспечить прозрачность и открытость рынков и каким образом можно обеспечить защиту прав человека, – выразил свое мнение эксперт.

В ходе слушаний выступили также и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, представители IT-компаний и эксперты.

На полях Парламентских слушаний прошла выставка проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и инноваций. Госорганы и IT-компании представили более 20 разработок по разным направлениям – от государственных сервисов и правоохранительной системы до медицины, образования, логистики и строительства.

#мажилис #ИИ #эксперт

Популярное

Все
Судьба журналиста
А я и здесь не промолчала
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
В поисках духовной ДНК
Алматы принимает будущее мировых шахмат
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжение Главы государства о назначении
Полны надежд и устремлений
Между высокими целями и реальностью
Милосердие – это действие
Указ Главы государства об освобождении от должности
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Спикер Мажилиса: сегодня развитие искусственного интеллекта…
Мажилис ратифицировал ряд соглашений с Марокко о сотрудниче…
В рамках СНГ создается центр оценки рисков легализации прес…
Спикер Мажилиса встретился с председателем Государственног…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]