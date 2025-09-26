На Парламентских слушаниях в Мажилисе эксперт Всемирного экономического форума Хенрик фон Шейл высоко оценил усилия Казахстана в сфере цифровизации и принятый закон «Об искусственном интеллекте», назвав его первым шагом к защите граждан и государства

Фото: Мажилис

Хенрик фон Шейл, являющийся одним из авторов законодательства в сфере искусственного интеллекта в Европе, подчеркнул, что за последние несколько лет Казахстан достиг многого в экономическом развитии и взаимодействии между государством и обществом.

– Это хороший повод для гордости. И я думаю, что искусственный интеллект очень поменяет Казахстан в ближайшие десять лет. Хорошо, что вы начали уделять огромное внимание ИИ уже сейчас. Я сам изучал различные законы об ИИ по всему миру и был очень впечатлен вашей работой. Потому что вы использовали самое лучшее, что можно взять из опыта Европейского Союза, провели оценку рисков, подумали о том, как можно обеспечить прозрачность и открытость рынков и каким образом можно обеспечить защиту прав человека, – выразил свое мнение эксперт.

В ходе слушаний выступили также и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, представители IT-компаний и эксперты.

На полях Парламентских слушаний прошла выставка проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и инноваций. Госорганы и IT-компании представили более 20 разработок по разным направлениям – от государственных сервисов и правоохранительной системы до медицины, образования, логистики и строительства.