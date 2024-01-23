Эксперты не рекомендуют посещение АЗС во время землетрясения

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
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Аменова Дана
Корреспондент

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев призвал горожан доверять только официальным источникам информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы. 

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе брифинга Даулет Сарсенбаев ответил на вопросы журналистов о том, насколько безопасно при землетрясении находиться возле заправки.

«В случае разрушительного землетрясения возможны вторичные факторы – взрывы, пожары. Почему-то наши граждане не доверяют данным из официальных источников. Призываю прежде всего доверять официальным организациям - это ДЧС, служба спасения, местный исполнительный орган. Люди должны доверять специалистам, которые занимаются своим делом, а не соседским чатам. Наша задача совместно с журналистами доносить до граждан официальные данные», — сказал он.

Спикер добавил, что в обществе необходимо воспитывать культуру реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Напомним, минувшей ночью в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.

В школах и колледжах города отменили занятия первой смены.

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