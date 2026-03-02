Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос

Транспорт,Китай
79
Айман Аманжолова
корреспондент

Эта мера, которая в основном используется при экспорте коммерческих автомобилей, направлена на повышение эффективности въездного и выездного досмотра водителей

Фото: Синьхуа

1 марта на автомобильном КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ стартовала работа первого среди всех автомобильных КПП Синьцзяна канала экспресс-пропуска через пограничный контроль, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

«Весь процесс проходит очень гладко. Раньше все формальности погранконтроля оформлялись сотрудниками у стойки. Теперь я просто сканирую паспорт, смотрю на устройство и оставляю отпечатки пальцев. Все было быстро и очень удобно», - сказал один из первых клиентов данного сервиса.

Хоргос является крупнейшим в Китае сухопутным КПП для экспорта коммерческих автомобилей. Ежедневно более 1 000 товарных транспортных средств транспортируются через КПП Хоргос в такие страны, как Казахстан и Узбекистан, пройдя таможенное оформление. По итогам 2025 года через погранпереход Хоргос было экспортировано 450 тыс. автомобилей, что на 6,9 проц. больше, чем в 2024 году и по этому показателю был достигнут исторический максимум.

Как сообщается, канал экспресс-пропуска создан на базе уже имеющегося канала проверки, работающего по принципу "одного окна", с добавлением оборудования для быстрой проверки. Если раньше водителям приходилось выходить из машины и подходить к сервисной стойке, чтобы встать в очередь на досмотр, то теперь они могут пройти все процедуры проверки за один раз, что говорит о значительном повышении эффективности пограничного контроля.

После введения в эксплуатацию этого канала погранслужба КПП Хоргос продолжит следить за его работой в режиме реального времени, постоянно оптимизировать функциональность системы и прилагать все усилия для обеспечения бесперебойного прохождения пограничного контроля. 

#Казахстан #Китай #Хоргос #КПП

