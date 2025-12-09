Создание объединенного комплекса стало частью прог­раммы «План развития территорий». Такой формат позволяет значительно сократить время прибытия экстренных служб на вызовы, а также повысить эффективность реагирования в условиях плотной городской застройки.

Строительство объекта велось за счет средств местного бюджета и было завершено в сжатые сроки – всего за шесть месяцев. Здание оснащено всем необходимым для повседневной службы и подготовки личного состава: здесь расположены служебные кабинеты, пост ГДЗС, учебный класс, столовая, учебная башня и спортивная площадка.

Для сотрудников полиции и медицинской бригады пре­дусмотрены отдельные помещения. На территории также размещены гараж и навесы для спецтехники.

В новом комплексе дислоцируются пожарная часть № 8, бригада скорой помощи и под­разделение полиции. Их зона ответственности охватывает более 16,5 тыс. жителей микрорайона Елтай.

Как сообщили в акимате города, до конца года аналогичный комплекс откроется в мик­рорайоне Сауле. В 2026 году в Шымкенте планируется начать строительство еще шести универсальных объектов, которые станут частью единой системы обеспечения безопасности населения.