"Электронная домовая книга": половине населения РК уже присвоен регистрационный код адреса
Министерством внутренних дел РК совместно с министерствами юстиции, информации и коммуникаций, корпорацией "Правительство для граждан" в октябре 2018 года введена в эксплуатацию "электронная домовая книга". В настоящее время более 50% населения страны уже присвоен регистрационный код адреса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сведения о своей регистрации может получить каждый гражданин, а собственник жилья - на всех лиц, зарегистрированных по его адресу при обращении в ЦОН, либо на веб-портал "электронного правительства".
"Для получения сведений через портал необходимо направить электронный запрос, подписанный электронной цифровой подписью или с помощью одноразового пароля, если номер мобильного телефона зарегистрирован в Мобильной базе граждан, к учетной записи портала "электронного правительства", – отмечается в сообщении.
Вместе с тем, в "электронной домовой книге" на конкретный объект недвижимости сведения о лицах, отражаемых в справке, предоставляются только при наличии в их адресных сведениях регистрационного кода адреса.
"В настоящее время МВД проводит работы по внесению регистрационного кода адреса в автоматизированном режиме. На сегодня в адресных сведениях более 50% населения уже присвоен регистрационный код адреса, эта работа будет завершена до конца года", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В случае выявления при автоматическом проставлении регистрационного кода адреса несоответствий либо некорректных адресных сведений, гражданам понадобится обратиться в ЦОН для корректировки адресных данных.