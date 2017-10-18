​Елки-палки в колеса

Статистика – это серьезно

С одной стороны, региональные власти регулярно отчитываются о тысячах саженцев и освоенных миллионах. С другой – эксперты-экологи уже не первый год заявляют: озеленению в Павлодаре не хватает системного подхода и научного контроля.

Безусловно, перечеркнуть одним махом всю работу коммунальщиков Павлодара и сказать, что они ничего не делают, нельзя. В городе действительно появляется много саженцев, живые изгороди, цветники и газоны. Например, по данным отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, до конца нынешнего года за счет бюджетных средств запланировано высадить 3 464 дерева разных пород. Кроме того, дополнительно вне бюджета посажено почти 3 тыс. саженцев. Немало средств выделяется и на уход за зеленым фондом, например, в нынешнем году – более 323,5 млн тенге.

Однако отчеты, случается, несколько противоречат действительности. К примеру, Аллею нефтепроводчиков с помпой презентовали в рамках празднования 20-летия «КазТрансОйла» в апреле нынешнего года, а уже сегодня здесь царит запустение – многие сосенки просто погибли. Но в чем причина?..

Свежо предание…

Как отмечают специалисты, сегодня в сфере озеленения многое делается стихийно, а где-то и вовсе для галочки и чтобы освоить бюджет. Чтобы понять общую систему, пришлось обратиться в городской отдел ЖКХ.

К сожалению, руководители и сотрудники этого госоргана Павлодара не слишком расположены к беседам с журналистами: на все вопросы предлагают составить письменный запрос. Соответственно, и ответы оказываются сухими – сплошная цифирь. К примеру, по сведениям отдела, в 2016 году все деревья и кустарники прижились на 100%, но в этом же ответе есть и такая фраза: «ежегодный анализ инвентаризации посадки зеленых насаждений с 2010 по 2016 год показывает отпад 15%».

В соцсетях павлодарцы возмущаются: уж очень много засохшей живой изгороди на улице Кутузова на участке от Толстого до Естая. Но в отделе ЖКХ заверяют: да, можно наблюдать кустарники с подсохшей листвой, но данный посадочный материал является жизнеспособным, усыхание не является патологическим.

Откровенно говоря, хочется живого диалога, чтобы прояснить все спорные моменты. И дело не в скептицизме, а в том, что мы видим на улицах города... А это увядшая изгородь, погибшие сос­ны. Конечно, простые жители далеки от биологии, и потому на их возмущение можно ответить: вы ничего не понимаете. Но вот для того, чтобы просветить их и чтобы дискуссия не сводилась к уровню взаимных упреков, как раз и необходима более четкая обратная связь.

Из ответа отдела ЖКХ невозможно понять, как в главном «озеле­няющем» ведомстве Павлодара видят общую картину, на каких моментах здесь делают акцент, какими принципами руководствуются? Но самым интересным в письме госслужащих мне показалось утверждение о том, что в 2009 году общественным объединением «ЭКОМ» была разработана концепция озеленения Павлодара, по которой до сих пор и работают озеленители.

К сожалению, найти текст этого документа не удалось ни на сайте отдела ЖКХ, ни на сайте акимата, поэтому, чтобы понять, какими рекомендациями ученых руководствуются коммунальщики, обращаемся к общественникам.

Недописанные правила

В числе тех, кто непосредственно готовил концепцию в 2009 году, была биолог Татьяна Пономарева. В Павлодаре имя этого ученого известно многим, сейчас она возглавляет общественный фонд «Берегиня-Био».

Татьяна Михайловна подтвердила: действительно, такой документ готовился, но сегодня он настолько устарел, что говорить о нем, как о догме, просто-напросто не стоит. Более того, научное сообщество Павлодара уже не раз обращалось к местным властям с предложением внести поправки в необходимые нормативные документы. К сожалению, услышаны активисты не были.

– Единая система озеленения любого города Казахстана должна строиться на Правилах благо­устройства и озеленения городов и населенных пунктов, – говорит Татьяна Пономарева. – И в Павлодарской области эти правила есть. Нас, группу ученых, привлекали к разработке документа еще с 2013 года. Но затем пришли типовые правила, которые оказались, мягко говоря, очень лаконичными, там было выхолощено все, что каким-то образом вносило конкретику и гарантировало какой-то контроль. Иными словами, все наши предложения остались за бортом.

Правила – документ, обязательный к исполнению, и те пункты, которые в него включены, должны работать. Более того, необходимы детальные рекомендации, инструкции, адаптированные к региону. Но их нет, хотя, по словам Татьяны Пономаревой, ученые встречались с представителями местных органов власти, не раз писали письма в госструктуры, в том числе их поддержал Булат Бакауов, который в то время занимал пост акима города. Но на уровне отделов дальше разговоров дело не пошло.

– Нормативных требований к тому, какого качества должен быть посадочный материал, какие технологии посадки и ухода необходимо применять, нет, – замечает Татьяна Михайловна. – Мы совместно с общественным объе­­динением «Эком», биологами ПГПИ, ПГУ и Экологической школы (ГККПДЮЦЭТ) сделали как раз адаптированные для региона и правила, и рекомендации. Но...

Есть ряд аспектов, которые, по мнению ученых, просто необходимо учесть в правилах. Это, например, научный и технический контроль над мероприятиями по озеленению, профилактические мероприятия, то есть диагностика состояния зеленого фонда на наличие вредителей и заболеваний, лечение. Естественно, проводить такую работу должны специалисты, поэтому в конкурс­ной документации необходимо тщательно прописывать требования к подрядчикам. А если будет регламентирован и контроль, то, может, недобросовестные фирмы и сами не рискнут заниматься не своим делом.

Города разные – проблемы общие

В нашей стране не первый год действует Ассоциация озеленителей Казахстана (АОК), но от Павлодарской области никто в нее не входит. Татьяна Пономарева хоть и не является членом организации, но сотрудничает с ней, бывает на мероприятиях, дает советы в качестве ученого-физиолога растений, фитопатолога. Она уверена: павлодарские реалии характерны и для многих других городов страны.

– Сотрудничество с АОК очень полезно, идет обмен информацией, опытом и даже посадочным материалом, я уже не говорю о том, что членов ассоциации можно привлекать в качестве экс­пертов, – подчеркивает Татьяна Михайловна. – Обсуждаем мы и общие проблемы. И несовершенные правила озеленения – тема, актуальная для многих. По инициативе АОК и при поддержке управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы в 2016 году были изданы подробные рекомендации по всем сферам озеленения. Это очень качественное, современное издание и большая помощь озеленителям, можно сказать, руководство к действию.

В числе распространенных болевых точек в области озеленения – отсутствие связей между теми, кто сажает деревья, и теми, кто затем ухаживает. Это, как правило, разные фирмы, а в результате – спросить не с кого.

Почти во всех городах Казахстана весной белят стволы деревьев, хотя давно доказано: известь не защищает от болезней и вредителей, более того – концентрированные растворы отравляют почву, деревья быстрее стареют, да и средства на это уходят из бюджета. Эстетическая сторона воп­роса также весьма сомнительна.

Есть и еще одна негативная тенденция: некоторые недобросовестные питомники выставляют на продажу переросший материал.

– Я в городе замечала немало саженцев березы, которая по рос­ту соответствует саженцу, но по другим параметрам видно, что это старенькое деревце – с сережками, со сформированными основными скелетными ветками, – уточняет ученый. – Вполне возможно, что такой материал просто выкопан из березового колка осенью и пересажен в корзину, а затем весной отправлен на участок озеленения. Для обывателя это может и незаметно, но специалисты легко все увидят.

И все опять-таки сводится к отсутствию необходимых знаний и недостаточному научному сопровождению в вопросах озеленения. Например, по словам Татьяны Пономаревой, за последние 5–6 лет в Павлодар завезли много саженцев хвойных пород, особенно елей, но, к сожалению, часть из них заражена вредителями и болезнями, и они распространяются на здоровые деревья.

– Вообще среди хвойных все виды елей, в отличии от сосны, для Павлодарской области – инт­родуценты, привнесены из другой среды, здесь у них нет естественных защитников, – поясняет Татьяна Михайловна. – Ель у нас в основном выполняет декоративную функцию, в природе она растет группами, создавая себе необходимый микроклимат, но на наших улицах мы часто видим ряды хрупких, редко посаженных елочек, среди которых много погибающих. Существует и масса других нюансов, о которых знают биологи, но не всегда задумываются те, кто высаживает. Поэтому научное сообщество био­логов Павлодара готово организовать обучающие семинары для подрядчиков или специалистов технического контроля.