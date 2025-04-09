«Елорда жастары»: шанс обзавестись квартирой

Недвижимость
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Насихат Оркушпаева

Продолжается прием документов на покупку квартир в рамках программы «Елорда жастары», предоставляющей уникальную возможность работающей молодежи приобрести заветные квадратные метры на выгодных условиях.

Как известно, в стране уделяется особое внимание вопросам обеспечения жильем представителей работающей молодежи. Ведь предоставление доступного жилья этой категории граждан способствует экономическому росту страны.

– Обеспечение доступным жильем работающей молодежи – важный шаг к созданию устойчивого общества с высокими стандартами жизни и экономической стабильностью. И здесь особую роль, конечно, играют программы «Елорда жастары», «Алматы жастары» и Qamqor, реализуемые в Астане, Алматы и Шымкенте. Столица пока находится в лидерах по количеству поданных заявок. Здесь изъявили желание приобрес­ти квартиры по льготным условиям по проекту «Елорда жастары» 386 человек, 224 из них уже получили займы, – прокомментировала директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жанар Изимбетова.

Максимальная сумма займа для жителей Астаны составляет 20 млн тенге. Конечно, заемщик может приобрести жилье и за большие деньги, но тогда недостаю­щую сумму необходимо внести из собственных средств. Требований к самим квартирам нет. Их можно купить как на первичном, так и на вторичном рынках. Платежеспособность может подтвердить как сам заемщик, так и член его семьи. Требование к отсутствию жилья на праве собственности за последние пять лет остается неизменным. В числе главных условий – платежеспособность клиента.

Специально для того, чтобы желающие могли получить более точную и полную информацию о программе «Елорда жастары», в здании столичного управления
жилья и жилищной инспекции работают квалифицированные сотрудники банка. Они готовы предоставить консультации по всем возникающим вопросам, связанным с программой. Посетители могут обратиться за разъяснениями об условиях участия в программе, необходимых документах, а также узнать о процессе подачи заявки на получение займа.

Сотрудники банка помогут разобраться в нюансах кредитования, расскажут о возможностях выбора жилья и ответят на воп­росы по поводу требований к заемщикам. Кроме того, здесь можно получить информацию о текущих акциях и специальных предложениях, которые могут быть доступны для участников программы.

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