«Цифра» дала сбой

Недвижимость
104
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Почти год жители микрорайона Бирлик, построен­ного для пострадавших от весеннего паводка, живут в новых домах без оформленных прав собственности. Причиной затянувшегося процесса стал сбой в работе государственной цифровой программы, из-за которого оформление земельных участков и домов оказалось фактически заморожено. И вот, наконец, воп­рос сдвинулся с мертвой точки.

фото предоставлено пресс-службой городского акимата

Напомним, что новый микрорайон Бирлик появился на карте Петропавловска в 2024 году – как экстренный ответ на самое разрушительное весеннее наводнение в истории города. Тысячи семей лишились жилья, и государство предложило пострадавшим выбор: квартира на вторичном рынке или дом в новом поселке. В итоге более 700 домов площадью по 80 кв. м были построены в рекордные сроки за счет меценатов.

Для многих новоселов, особенно пожилых, такие дома стали настоящим подарком судьбы. Однако Бирлик расположен на окраине города, в противоположном конце от привычного Подгорья, где до центра можно было дойти пешком за пять минут. Власти уверяли: транспорт наладят, инфраструктура появится.­ Люди поверили и заселились.

Проблемы начались позже. С холодами выявились строительные недочеты, которые устраняли по гарантии или своими силами. Но самой затяжной и трудно решаемой проблемой оказалась не сама постройка, а документы на нее. До сих пор многие жители не имеют актов на землю и права собственности на дома. Формально новое жилье остается собственностью города.

Без документов невозможно ни продать дом, ни обменять его, ни оформить наследство, ни даже прикрепиться к поликлинике. Люди отдали государству свои прежние участки с полным пакетом бумаг, а взамен получили дома, хозяевами которых юридически сразу не стали.

Об этой проблеме жители начали говорить еще летом прошлого года. Тогда в Бирлик приез­жала делегация из акимата. Чиновники подробно объясняли, что процесс оформления сложен: требуется передача домов на баланс, «очистка координат» в республиканской базе, подготовка кадастровых дел. Тогда же власти заверили, что через пару недель все решится. Но время шло, а ситуация не менялась.

На этот раз в микрорайон приехал лично аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Он пояснил, что проблема связана с новой цифровой программой: с июня по ноябрь она фактически не работала, из-за чего «очистить» удалось лишь 58 земельных участков.

«Сегодня встретился с жителями микрорайона Бірлік, – сообщил Серик Мухамедиев на своей страничке в Instagram. – В ходе диалога подробно разъяснил воп­росы, связанные с «очисткой» земельных участков проектируе­мого слоя, а также со сроками заключения договоров мены. Понимаю, что для людей эти темы принципиальны, речь идет о документах на жилье. Поэтому дал конкретные поручения ответственным подразделе­ниям: в течение 14 дней завершить полную очистку 700 земельных участков. Кроме того, поручил организовать точечную работу с каждым собственником, индивидуально сопровождать оформление документов и оперативно решать возникающие вопросы. Все обозначенные проб­лемы взяты на контроль. Работа будет продолжена до полного результата».

В общем, система «ожила». Ежедневно «очищается» по 40–50 участков. Жители поселка после встречи с акимом города заметно успокоились, поскольку появился конкретный график решения проблемы, а главное – возникло ощущение, что их, наконец, услышали.

#регионы #программа #СКО #цифровизация #микрорайон

