Эмир Катара прибыл на саммит ШОС
139
Катар имеет статус партнера по диалогу организации
Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани встретил в столичном аэропорту премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
Государство Катар имеет статус партнера по диалогу ШОС. Соответствующий меморандум был подписан в Ташкенте в 2022 году.
В прошлом году Казахстан и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Катар – важный политический и экономический партнер РК в арабском мире.
По итогам 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 50%. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, правительства двух государств работают над увеличением объемов взаимной торговли до $500 млн.