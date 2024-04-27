Эмма Стоун хочет, чтобы люди называли ее настоящим именем

Американская актриса Эмма Стоун призналась, что предпочла бы, если бы ее называли настоящим именем, поскольку «Эмма» таковым не является, передает Kazpravda.kz

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При рождении девочку назвали Эмили, и именно это имя актриса считает по-настоящему своим. Но по всему миру ее знают как Эмму, сообщает Русская служба ВВС.

«Это было бы так здорово, — призналась 35-летняя звезда. — Хотела бы я быть Эмили».

В интервью изданию Hollywood Reporter Стоун рассказала, что просит коллег по съемкам обращаться к ней по имени Эмили — «после того, как узнает их получше».

По словам актрисы, «чужое» имя ей пришлось взять потому, что ее собственное — Эмили Стоун — в ее актерском окружении уже было «занято» ее абсолютной тезкой.