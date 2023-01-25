Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам
Спорт
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В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира.
Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Ербол выиграл золото чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды.
Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад.
На третьем месте оказался бразилец Кристиан Вестмаер Рибейра.
Ранее Ербол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.
Чемпионат мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция).
В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира.
Чемпионат продлится до 29 января.