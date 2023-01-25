В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира.

Фото: sports.kz

Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ербол выиграл золото чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды.

Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад.

На третьем месте оказался бразилец Кристиан Вестмаер Рибейра.

Ранее Ербол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция).

В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира.

Чемпионат продлится до 29 января.