Эрдоган выразил соболезнования Токаеву и народу Казахстана

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции выразил глубокие соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана в связи с гибелью людей в результате крупных пожаров в области Абай.

В ходе беседы лидеры Казахстана и Турции также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области президент объявил 12 июня днем общенационального траура в Республике Казахстан.