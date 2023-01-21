Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду

фото: instagram/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан и Раимбек Бактыгереев, известный под псевдонимом Raim, поженились по мусульманским традициям, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Instagram певицы.

Фото из мечети опубликовала в своем Instagram-аккаунте Ерке Есмахан. Певица сообщила, что счастлива. А также отметила, что они с Раимбеком – уроженцы Западного Казахстана. Обряд "неке" прошел в Уральске.

Ранее влюбленные посетили Европу и сфотографировались на фоне Эйфелевой башни.