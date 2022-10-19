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Политика

Ерлан Карин: Предстоящие выборы важны для запуска политических реформ

Государственный советник Ерлан Карин выступил на Экспертном форуме «Политическая трансформация Казахстана: тенденции и перспективы», организованном Казахстанским институтом стратегических исследований, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В работе форума приняли участие ведущие политологи и эксперты в области социальных наук, представители академического сообщества, а также преподаватели университетов.

В своем выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что нынешний избирательный процесс исходит из логики конституционной реформы, принятой на республиканском референдуме в июне этого тогда.

Госсоветник подробно остановился на текущей политической ситуации, особо выделив важность предстоящих выборов для запуска политических реформ путём перезагрузки всех ключевых государственных институтов.

По мнению Ерлан Карина, результатом политических реформ станет формирование новых принципов взаимодействия государственных институтов с оптимальным балансом между ветвями власти. Будет сформирована устойчивая система государственных институтов по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

 

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