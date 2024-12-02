Ерлан Кошанов принял главу Московской городской Думы

Международное сотрудничество, Мажилис, Россия
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Стороны обсудили ряд вопросов взаимодействия в культурной, образовательной и экономической сферах

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов обсудил с председателем Московской городской думы Алексеем Шапошниковым вопросы укрепления сотрудничества между местными представительными органами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

На встрече с делегацией Московской городской думы спикер Мажилиса подчеркнул, что между двумя странами налажено тесное взаимодействие на всех уровнях.

«Ваш визит в Астану открывает ещё один новый уровень сотрудничества – между представительными органами двух столиц. Это очень важно, ведь именно депутаты Астаны и Москвы прекрасно знают вопросы своих регионов и могут наполнить практическим содержанием взаимодействие между двумя столицами», – отметил Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса отдельно остановился на особой роли глав Казахстана и России в укреплении добрососедских отношений, упомянув значимость недавнего государственного визита в Казахстан президента Российской Федерации Владимира Путина. По итогам визита было принято Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. В этом документе отмечена интенсивность межпарламентского сотрудничества.

«Это очень высокая оценка отношений между парламентами двух стран. Наши парламентарии поддерживают рабочие и личные контакты, оперативно решают возникающие вопросы. Этим летом была возобновлена работа Межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству с Государственной Думой», – сказал спикер Мажилиса.

Алексей Шапошников поблагодарил за теплый прием и предложил развивать дальнейшее взаимодействие между маслихатом Астаны и Московской городской думой.

Стороны обсудили также ряд вопросов взаимодействия в культурной, образовательной и экономической сферах.

 

#мажилис #Кошанов #Мосгордума #Шапошников

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