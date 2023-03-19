Ермухамет Ертысбаев: это самые конкурентные выборы за все 30 лет Независимости нашей страны

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев принял участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов, передает Кazpravda.kz.
Глава НПК проголосовал на столичном избирательном участке № 137, расположенном в здании Дворца школьников имени М. Утемисова в Астане.
"Прошедшая парламентская избирательная кампания – это первый и самый крупный шаг к строительству Нового Казахстана", – заявил Ертысбаев.
Он добавил, что положительные изменения стали возможны благодаря инициативам президента РК Касым-Жомарта Токаева. Казахстан твердо встал на курс политических реформ.
"Пожалуй, это самые интересные, содержательные и по-настоящему конкурентные выборы за все 30 лет Независимости нашей страны", – отметил Ертысбаев.