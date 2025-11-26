Еще четыре казахстанских предприятия включили в Реестр импортеров ОАЭ

96
Дана Аменова
специальный корреспондент

В реестре 14 компаний, занимающихся производством и экспортом продукции животного происхождения

Фото: пресс-служба МСХ РК

Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК продолжает системную работу по продвижению конкурентоспособной казахстанской продукции на зарубежных рынках, в том числе расширению перечня отечественных предприятий, имеющих право на экспорт продукции животного происхождения в ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz 

По данным ведомства, в результате принятых мер в текущем году еще четыре предприятия были официально включены в Реестр импортеров ОАЭ, что стало важным шагом в расширении географии экспорта национальной продукции животного происхождения. Это решение подтверждает соответствие отечественных производителей высоким требованиям международных стандартов безопасности и качества.

В рамках официального визита руководителя Агентства по пищевой безопасности Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ Абдуллы Джанаана состоялась рабочая встреча с представителями КВКН. Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, перспективы увеличения экспортных поставок и возможности углубления взаимодействия в сфере контроля безопасности пищевых продуктов.

В ходе визита делегация МОССАЕ также посетила предприятие KAZBEEF, которое входит в реестр с 2020 года и является одним из ключевых поставщиков говядины в ОАЭ. По итогам визита была дана высокая оценка внедренным на предприятии стандартам безопасности, качества и прослеживаемости продукции, отметив значительный потенциал дальнейшего расширения сотрудничества.

В целом, на сегодня в Реестр импортеров ОАЭ входят 14 компаний, занимающихся производством и экспортом продукции животного происхождения.

Расширение этого списка позволяет укреплять позиции Казахстана на рынке Ближнего Востока и открывает дополнительные возможности для роста национального аграрного экспорта, отметили в МСХ.

#МСХ #импорт #ОАЭ #предприятия

Популярное

Все
Началось строительство сталелитейного завода
Два золота и бронза
Счастье где-то рядом
Новичкам везет!
Успех на домашнем турнире
Для психологической безопасности личного состава
Гастролер с «синтетикой»
Музейный вернисаж
Ружье под мостом
«Smart военкомат»: от «пилота» – к практике
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Резервисты – опора страны
Нацдоклад «О профилактике семейно-бытового насилия» презентован в Астане
«Душой и сердцем чистым будь...»
Посол страны под названием «Детство»
В Приаралье открыли десятую школу нового формата
Спасатели спустили туристов с вершины
Как не потерять цифровые активы
Одобрен проект Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы
Заслуженный успех Сезим
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Кошанов: Необходимо использовать весь потенциал сотрудничес…
Стабильный урожай и новые проекты
Казахстан и Туркменистан расширяют «зеленый коридор» для ов…
Кукуруза полностью убрана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]