В реестре 14 компаний, занимающихся производством и экспортом продукции животного происхождения
Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК продолжает системную работу по продвижению конкурентоспособной казахстанской продукции на зарубежных рынках, в том числе расширению перечня отечественных предприятий, имеющих право на экспорт продукции животного происхождения в ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, в результате принятых мер в текущем году еще четыре предприятия были официально включены в Реестр импортеров ОАЭ, что стало важным шагом в расширении географии экспорта национальной продукции животного происхождения. Это решение подтверждает соответствие отечественных производителей высоким требованиям международных стандартов безопасности и качества.
В рамках официального визита руководителя Агентства по пищевой безопасности Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ Абдуллы Джанаана состоялась рабочая встреча с представителями КВКН. Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, перспективы увеличения экспортных поставок и возможности углубления взаимодействия в сфере контроля безопасности пищевых продуктов.
В ходе визита делегация МОССАЕ также посетила предприятие KAZBEEF, которое входит в реестр с 2020 года и является одним из ключевых поставщиков говядины в ОАЭ. По итогам визита была дана высокая оценка внедренным на предприятии стандартам безопасности, качества и прослеживаемости продукции, отметив значительный потенциал дальнейшего расширения сотрудничества.
В целом, на сегодня в Реестр импортеров ОАЭ входят 14 компаний, занимающихся производством и экспортом продукции животного происхождения.
Расширение этого списка позволяет укреплять позиции Казахстана на рынке Ближнего Востока и открывает дополнительные возможности для роста национального аграрного экспорта, отметили в МСХ.