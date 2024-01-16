Еще один кандидат в президенты США решил выйти из предвыборной гонки

Бизнесмен также заявил о поддержке экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Предприниматель Вивек Рамасвами/ Gage Skidmore

Американский бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Решение предпринимателя анонсировало агентство Bloomberg.

"Мы приостанавливаем президентскую кампанию", - сказал Рамасвами 15 января, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Заявление было сделано после проведения первых кокусов республиканцев, которые дали формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Рамасвами также заявил о поддержке экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.

"Он [Трамп] получит мою полную поддержку", - добавил бизнесмен.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт приостановил свою предвыборную кампанию.

Также сообщалось, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.

15 января в США начались предварительные президентские выборы. Участники проведенного по заказу CBS опроса (данные на 12 января) называли наиболее вероятной победу на праймериз Республиканской партии экс-президента США Дональда Трампа (69%), губернатора Флориды Рона Десантиса (14%), бывшего постпреда США при ООН (12%) Никки Хейли и предпринимателя Вивека Рамасвами (4%).