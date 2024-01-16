Еще один кандидат в президенты США решил выйти из предвыборной гонки

В мире
99
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Бизнесмен также заявил о поддержке экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Предприниматель Вивек Рамасвами/ Gage Skidmore

Американский бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Решение предпринимателя анонсировало агентство Bloomberg.

"Мы приостанавливаем президентскую кампанию", - сказал Рамасвами 15 января, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Заявление было сделано после проведения первых кокусов республиканцев, которые дали формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Рамасвами также заявил о поддержке экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.

"Он [Трамп] получит мою полную поддержку", - добавил бизнесмен.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт приостановил свою предвыборную кампанию.

Также сообщалось, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.

15 января в США начались предварительные президентские выборы. Участники проведенного по заказу CBS опроса (данные на 12 января) называли наиболее вероятной победу на праймериз Республиканской партии экс-президента США Дональда Трампа (69%), губернатора Флориды Рона Десантиса (14%), бывшего постпреда США при ООН (12%) Никки Хейли и предпринимателя Вивека Рамасвами (4%).

#выборы #президент #США #кандидат #гонка #Вивек Рамасвами

Популярное

Все
Под прикрытием народа
Опять метель
Масштабные планы ассоциации KAZENERGY
Алатау станет мегаполисом
Вначале было слово
Историческая ответственность перед страной
Зеленый коридор для инвестиций
От перемены мест...
Сын своей земли
Кто в ответе за дорожный беспредел?
Когда зажигаются звезды
К почве нельзя относиться как к грязи!
Правительство РК настроено на углубление сотрудничества со Всемирным банком
Три условия успеха
Китайские ученые хотят вывести «космические» сорта картофеля
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
В Астане опубликовали списки получателей арендного жилья без выкупа
Благотворительность и осознанное родительство
Распоряжение Главы государства
Кто не обязан при продажах принимать банковские карточки?
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Атом: не только мирный, но и безопасный
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Попасть в молоко
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Железнодорожные станции в Астане сменят название
В Алматинской области появится город - указ президента
Как доставить важные грузы?
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Администрация Эрдогана опровергла слухи о превращении Айи-С…
В Чили разбился самолет пожарной авиации
Нынешнее извержение вулкана в Исландии считают самым серьез…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]