Еще раз о кино
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Канат Торебай, кинопродюсер, заслуженный деятель Казахстана
Казахстан – одно из немногих государств, которое финансирует из госбюджета отрасль кинопроизводства, так как власть понимает, что социальная консолидация и коллективная идентичность являются необходимыми условиями, для того чтобы население стало нацией. Медиакультура сегодня стала одной из доминирующих форм культуры. Трудно сейчас представить жизнь без медиа. Киноиндустрия же – это не только важный социальный фактор, но и идеальный инструмент, формирующий массовое сознание и общественную мифологию.