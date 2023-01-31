Еще раз о кино

Казахстан, расположенный в центре континента, становится неотъемлемым участником глобального кинопроцесса и имеет все предпосылки к успешному развитию в этом направлении. Развитие технологий и инфраструктуры, сферы услуг в сфере кинопроизводства в будущем необходимо рассматривать как весьма перспективный сектор креативной экономики.

Согласно открытым данным Министерства культуры и спорта РК, общая сумма государственных расходов на производство национальных фильмов с 2001 по 2021 год составила 78,5 млрд тенге и выросла более чем в 30 раз (в 2001 году – 255 млн, в 2021-м – 8,5 млрд тенге). Общее количество произведенных картин за счет госбюджета, включая художественные, документальные, анимационные, короткомет­ражные и дебютные, за этот же период изменилось лишь в шесть раз (в 2001 году – 6, в 2021-м – 36). Динамика роста объемов госфинансирования производства национальных фильмов в пять раз превышает динамику роста количества произведенных кинокартин. Очевидно, что все эти годы политика в сфере кинематографии была ориентирована на освоение объемов выделяемого бюджетного финансирования.

Что касается прокатных сборов фильмов, снятых на государственные деньги, то здесь картина складывается удручающая. За все годы независимости практически ни один (!) фильм, профинансированный из госбюджета, даже не окупил расходов на производство. Отечественная кинопродукция, к большому сожалению, пока не может конкурировать с голливудскими блокбастерами с бюджетом в десятки, а часто и сотни миллионов долларов. К тому же тут есть системная проблема, связанная с недостаточным количеством кинотеатров в стране.

Остро стоит вопрос о необходимости государственной программы кинофикации всех регионов страны и создания государственной сети кинотеат­ров. К сожалению, вся киносеть государственной организации «Казкинопрокат» была распродана в период приватизации 90-х годов. Основная аудитория казахского кино проживает в сельской местности, поэтому нужно открывать больше кинотеатров именно там, хотя и в областных центрах налицо нехватка кинозалов.

Информация к размышлению: сейчас в Казахстане функционирует порядка 400 киноэкранов (не путать с кинотеатрами), в 1985 году в республике было 12 500 киноэкранов (не считая кинопередвижек). Цифры говорят сами за себя. Кинопрокат всегда обеспечивал большой и стабильный доход в казну государства. Любимые зрителями фильмы многократно окупали затраты на свое производство.

В 2019 году в Казахстане был принят Закон «О кинематографии». Это было необходимо для создания соответствующих условий и повышения качества и конкурентоспособности отечественной кинопродукции, доступности услуг кинопоказа для населения, прозрачности и инвестиционной привлекательности киноиндустрии, роста авторитета и признания казахстанского кино на мировой арене. До принятия этого закона все стратегические вопросы, связанные с развитием сферы кино, решались непосредст­венно Министерством культуры и спорта, а «Казахфильм» был основным регулятором киноотрасли, включая распределение госфинансирования на кинопроизводство. Кстати, за последние годы киностудия «Казахфильм» самостоятельно не произвела ни одного фильма – практичес­ки все фильмы под логотипом «Казахфильма» за 15 лет произведены частными кинокомпания­ми-подрядчиками.

В 2019 году был создан единый финансовый оператор в сфере кино – НАО «Государственный центр поддержки национального кино» (ГЦПНК), деятельность которого направлена прежде всего на аккумулирование и распределение бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на кинопроизводство, прокат, показ и дальнейшее продвижение национальных фильмов. Хотя этот центр существует уже три с лишним года, киностудия «Казахфильм» до сих пор получает внушительные суммы, в том числе и на кинопроизводство, напрямую из министерства, в обход единого оператора. Безус­ловно, национальная киностудия нуждается в поддержке, но по факту имеется искусственно созданный конфликт интересов между двумя квазигосударственными предприятиями – Госцентром поддержки нацкино и АО «Казахфильм».

В новых же поправках, принятых к Закону «О кинематографии» в 2022 году, вообще предус­мотрено выделение не менее 35% от общего объема бюджета госфинподдержки «Казахфильму». Также, в соответствии с Уставом, НАО «ГЦПНК» поручены несколько функций, которые подразумевают извлечение дохода: например, «прокат и показ национальных фильмов». При этом расходов на продвижение, рекламу и т. п. в бюджетном финансировании ГЦПНК не предус­мотрено. На ГЦПНК возложена обязанность по выплате субсидий, но абсолютно непонятны источники, условия и механизмы их предоставления.

В законе отсутствует пункт о кинокомиссиях, которые должны являться одной из главных составляющих механизма по выплате субсидий и стимулировать приток международных инвестиций для создания копродукции и развития инфраструктуры. Зато прописано создание единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), при этом отсутствует порядок ее внедрения. Следует отметить, что на разработку ЕАИС были отпущены огромные средства. В результате – ни средств, ни ЕАИС.

Решения по оказанию государственной финансовой поддержке должен выносить Экс­пертный совет при ГЦПНК. Согласно принятому закону, экспертный совет имеет лишь совещательно-рекомендательные полномочия и практически не несет никакой ответственности за свои решения. Решения Межведомственной комиссии по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов также носят лишь рекомендательный характер. Кинопроекты, отобранные экспертным советом и утвержденные межведомственной комиссией, запускаются в производство приказом Министерства культуры и спорта. Возникает вопрос: кто в конечном итоге несет ответственность за запущенные в производство проекты? По опыту других стран было бы проще и логичнее сделать решения экс­пертного совета окончательными.

Одним словом, Закон РК «О кинематографии» нуждается в очень серьезной доработке, необходимо внести в него ряд изменений и дополнений, чтобы он заработал в полную силу. Важно, чтобы эти поправки и дополнения обсуждались открыто, прозрачно, с привлечением общественных организаций, творческих союзов и представителей всех слоев киносообщества.

Касательно деятельности НАО «ГЦПНК». Какие есть результаты деятельности за три с половиной года? В 2019-м центр объявил первый конкурс (питчинг) кинопроектов. Были запущены в производство 17 кинопроектов на общую сумму более 7 млрд тенге. На втором питчинге в 2020 году госфинподдержку получили 39 кинопроектов с общим бюджетом 5,3 млрд тенге. К сожалению, по объективным причинам решением межведомственной комиссии результаты конкурса 2021 года были аннулированы, так как с января 2022 года вступили в силу изменения в законодательстве по государственным закупкам, которые внесли значительные корректировки в правила финансирования фильмов.

В июле 2022 года по результатам очередного питчинга были запущены в производство 62 кинопроекта. В связи с тем, что фильмы получили финансирование с запозданием и необходимостью освоить выделенные средства до конца текущего года, не стоит удивляться, если в результате пострадает качество продукции. В сфере кинематографии давно пора переходить на двух-, а иногда и трехлетние договоры финансирования.

Следующая значительная проб­лема – это вопрос подготовки специалистов. Несмотря на наличие кинофакультетов в отечест­венных вузах (Нацио­нальная академия искусств им. Т. Жургенова, Национальный университет искусств, университет «Туран»), остро стоит вопрос подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров. Каждый год выпус­каются десятки дип­ломированных специалистов, а кадровый голод ощущается все сильнее. К сожалению, материально-техническое оснащение учебного процесса по киноспециальностям оставляет желать лучшего. Почти не ведется подготовка кадров по техническим специальностям. Давно назрел вопрос создания специализированного киновуза, который бы удовлетворял потребности киноиндустрии по всем специальностям.

Теперь несколько слов о главном кинофоруме страны. Начиная с 1998 года государство финансировало международный кинофестиваль «Евразия», который получил достаточно большую известность и занял достойное место на карте мирового фестивального движения. Достаточно сказать, что «Евразия» аккредитована Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), в которой на сегодня имеют аккредитацию всего 46 кинофестивалей, а в мире их насчитывается более 6 тыс.

В 2020–2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии. В 2022-м по проведению кинофес­тиваля «Евразия» у профессионального киносообщества есть много вопросов. Существует реальная вероятность того, что «Евразия» может лишиться аккредитации FIAPF.

Отдельная проблема – Союз кинематографистов Казахстана, общественная организация, объе­диняющая в своих рядах профессиональных кинематографистов. Союз образован в 1963 году. У его истоков стояли корифеи казахского кино – Шакен Айманов, Ефим Арон, Султан-Ахмет Ходжиков, Мажит Бегалин, Абдулла Карсакбаев и другие.

На балансе Союза кинематографистов находится Дом кино, который практически уже ушел в частные руки, но все же был возвращен обратно. Здание вернулось в собственность Союза кинематографистов в ужасном состоянии, требуется капитальный ремонт. Средств на это у общественного объединения нет. Дотаций от государства Союз кинематографистов не получал и не получает. Помощь государства в решении вопроса с ремонтом здания значительно повысила бы степень уважения творческих работников к институту власти и способствовала возрождению очага духовности и культуры, коим много лет назад и был Дом кино.

Как видно из всего вышесказанного, проблем и нерешенных вопросов в сфере отечественного кинематографа достаточно. Последние годы отрасль то и дело сотрясали различные скандалы публичного, иногда и коррупцион­ного характера. Качество продукции, некоторая шаблонность и однородность кинопроектов, довольно низкий технологический уровень свидетельствуют о необходимости действительно мощных реформ в этой отрасли. Как говорится, если вы едите пельмени разной формы и размера, это не значит, что вы питаетесь разнообразно.

Есть ли выход, имеется ли перс­пектива поступательного и успешного развития киноиндустрии? Думается, есть. Речь идет о комп­лексном и глубоком реформировании киноотрасли, начиная с изменений в структуре государст­венного управления и завершая внедрением эффективных механизмов из опыта мирового киноменеджмента.

Важнейшее условие эффективности работы – это независимость. Киноотрасль следует вывести из подчинения Минис­терству культуры и спорта РК с подотчетностью напрямую Правительству (как Госкомитет по кинематографии в КазССР) или же обеспечить ей полную юридическую и финансовую автономию в рамках МКС РК. Госцентр поддержки национального кино, киностудия «Казахфильм», Госфильмофонд (Архив кинофотодокументов), возрожденный Госкинопрокат, специализированный государственный киновуз должны управляться и координироваться из одного центра.

Постоянный мониторинг и контроль полного цикла кинопроизводства – от идеи, питчинга и съемок до проката во всех регионах страны, участие в международных кинофестивалях, продвижение и прокат за рубежом – все это позволит гибко реагировать на потребности рынка в специалистах и контенте и в то же время использовать влияние кино на зрительскую аудиторию в целях воспитания патриотизма и продвижения актуальных идеологических задач. Это создаст эффективную платформу для системных реформ в киноиндустрии, позволит сделать ее более гибкой, мобильной и менее громоздкой в вопросах менеджмента и реализации проектов.

За примерами далеко ходить не надо. Указом Президента Респуб­лики Узбекистан от 07.04.2021 года определены приоритетные направления развития национальной кинематографии соседней республики. Среди них: формирование киноискусства в качестве стратегического источника культуры и духовно-просветительской жизни общества; совершенствование системы господдерж­ки киноиндустрии на основе рыночных принципов; развитие киноиндустрии в качестве отдельной отрасли экономики, создание инфраструктуры, обладающей современной и высокотехнологичной материально-технической базой; создание эффективной системы подготовки кадров, повышения квалификации творческих деятелей и технических работников сферы кинематографии…

Этим же указом образовано Агентство кинематографии Узбекистана и возрожден Ташкентский международный кинофес­тиваль, который теперь будет проводиться на регулярной основе под названием «Жемчужина Шелкового пути». Также была создана некоммерческая организация «Центр развития национальной кинематографии» (аналог нашего НАО «ГЦПНК»).

Как видно, наши соседи не только перенимают полезный опыт у казахстанских коллег, но и предпринимают дальнейшие стратегические шаги в сторону государственной поддержки национальной кинематографии.

Современный кинематограф – это, по факту, сложившийся социальный институт, охватываю­щий практически все сферы общественного сознания, значительно влияющий на жизнь общества и формирующий его мировоззрение. Подводя итог, хочется сказать: без прозрачной, выверенной, продуманной государственной политики в сфере киноиндустрии невозможно обеспечение условий для развития отрасли и создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам.

P. S. В своей программной статье «Независимость превыше всего» Президент Касым-Жомарт Токаев ориентирует кинематографистов на создание исторических кинокартин мирового уровня.

У отечественной киноиндуст­рии есть как положительный опыт создания больших исторических кинополотен, так и негативный. Речь в данном случае о фильме «Кочевник». В производстве этой картины были задейст­вованы десятки, даже сотни казахстанских специалистов, получивших бесценный опыт и прошедших хорошую стажировку у мастеров мирового уровня. Киностудия «Казахфильм» значительно обновила свою техническую базу, освоила новейшие на тот момент технологии. Из негативного опыта можно отметить тот факт, что фильм полностью финансировался из государственного бюджета и иностранные специалисты использовались просто как наемная сила.

Продвижение же готового произведения на мировой экран сегодня – это отдельная область киноиндустрии и отдельные бюджеты. В случае учас­тия иност­ранных инвесторов в этом проекте, стремящихся не потратить, а заработать деньги и ради этого продвинуть фильм на все мыслимые и немыслимые площадки, возможно, картина принесла бы более ощутимые результаты в прокате.

Кстати, сейчас у нас есть все условия для привлечения инвестиций со стороны кинокомпаний мирового и европейского уровня. Речь идет о Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Это уникальный инструмент для привлечения зарубежных инвестиций в киноиндустрию, позволяющий заключать долгосрочные договоры о копродукции по международным законам, определенным британским правом. Учитывая несовершенство отечественной законодательной базы в сфере кино, особенно в области авторских и имущественных прав, иностранным инвесторам было бы намного спокойнее и безопас­нее вкладывать средства в кино, производимое в Казахстане, по принципам привычного международного права.

Создание своеобразного кинокластера на базе МФЦА позволило бы привлечь инвестиции в отечественную киноиндустрию и создать новые рабочие места. Это будет способствовать продвижению бренда МФЦА как перспективной инвестиционной гавани, позволит создавать произведения мирового уровня, что в конечном итоге может стать существенным элементом в креативном ребрендинге образа и дальнейшем формировании имиджа страны в формате Нового Казахстана.