Есть чемпион IBO!

Казахстанец бился за титул чемпиона мира по версии IBO (Международная боксерская организация – пятая по значимости в мире) в первом полусреднем весе, которым на тот момент владел мексиканец Алехандро Менесес, проводивший очередную защиту.

Бой был запланирован на 12 раундов, но в начале 10-го у латиноамериканца открылось кровотечение из глаза. Врач после осмотра разрешил гостю нашей страны продолжить поединок, но вот его команда решила не рисковать и отказалась от дальнейшего продолжения боя. Таким образом, Жанкошу Турарову была присуждена победа техничес­ким нокаутом.

Для нашего файтера, идущего без поражений, эта победа стала 27-й на профессиональном ринге. Он стал новым чемпионом IBO в первом полусреднем весе. Кроме того, согласно новому рейтингу BoxRec в этом дивизионе, Тураров поднялся с 38-го места на 31-е. Напомним, ранее Жанкош владел поясом IBO Inter-Continental.

– Всем ас-саляму алейкум! Огромная вам благодарность за то, что пришли и поддержали меня! Стать чемпионом мира – мечта любого спортсмена! Благодарю Всевышнего за это! Если честно, две недели назад я вывихнул правую руку. В третьем раунде получил еще одну травму. Верю, что в будущем я выступлю еще лучше! Оправдаю ваши ожидания! – сказал Тураров после боя, обращаясь к зрителям.

Отметим, что соглавным на этом шоу был бой казахстанца Бекмана Сойлыбаева, который успешно провел защиту пояса WBA Inter-Continental во втором полулегком весе. Его соперником стал представитель Филиппин Женель Лауса. Поединок был рассчитан на десять раундов, но уже во втором наш файтер отправил соперника в первый нокдаун. В начале третьего раунда он сделал это еще раз. Лауса нашел в себе силы, чтобы продолжить бой, но вскоре пропустил удар по печени, после которого не смог больше драться. Рефери остановил поединок. Эта победа стала для Сойлыбаева 16-й в профи.