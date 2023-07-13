Есть идеи – будут и возможности Статьи 13 июля 2023 г. 6:00 7 Наталья Денисова В Кызылординской области на поддержку бизнеса направлено 23 млрд тенге. С начала года поддержано 1 700 бизнес-проектов. фото автора В Приаралье в нынешнем году рекордные средства идут на поддержку бизнес-инициатив населения. – Приоритет отдается развитию малого и среднего бизнеса, – рассказал журналистам аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. – В этом году удалось выделить до 23 миллиардов тенге на поддержку бизнеса. В том числе, к примеру, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства с начала года общий кредитный портфель составил 8,6 миллиарда тенге, субсидировано 168 проектов. По словам акима области, в результате мер господдержки количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 33% и составило 76 тыс., число действующих – на 39,2% и достигло 72,1 тыс. – В прошлом году в Кызылординской области была принята программа развития внутригосударственной стоимости и экспортоориентированных производств, направленная на эффективное использование мер государственной поддержки для обновления предприятий и запуска новых производств, – отметил спикер. – По поручению Главы государства с нынешнего года для повышения доходов сельского населения осуществляется проект «Ауыл аманаты», в рамках которого населению с предпринимательской инициативой предоставляется льготный кредит под 2,5%. Кроме того, продолжается выделение кредитов, безвозмездных грантов молодежи, желающей заняться бизнесом. Эти меры господдержки будут направлены на развитие обрабатывающей промышленности. Поддержку получают и крупные проекты, не только сектор МСБ. – Одним из крупных событий прошлого года в Кызылординской области стал запуск стекольного завода, давшего сильный толчок обрабатывающей промышленности, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Его продукция – листовое стекло – пользуется высоким спросом как на отечественном рынке, так и за рубежом. На сегодня кызылординское стекло поставляется во все регионы республики и экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию. В индустриальной зоне Кызылорды рядом с существующим стекольным заводом планируется создать три сопутствующих ему производства общей стоимостью 32 миллиарда 800 миллионов тенге. Благодаря данным проектам появится возможность не только выпускать новые виды продукции, но и создать рабочие места, повысить доходы населения. В нынешнем году планируется начать и строительство горно-обогатительного комбината на цинковом месторождении «Шалкия» стоимостью более 235 млрд тенге. Тендер проводится на платформе Европейского банка реконструкции и развития. Еще один крупный проект Кызылординской области – опытно-производственный комплекс по автоклавной переработке черных сланцев на ванадиевом месторождении «Баласаускандык». В прошлом году на производственном комплексе уже было выпущено 454 тонны, а за 4 месяца текущего года – 81 тонна метаванадата аммония, который отправлен в Великобританию и Россию. – Кроме того, для решения проблемы централизованного отопления Кызылорды и поставки электроэнергии населению совместно с турецкой компанией «Акса энерджи» в областном центре заложен фундамент теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт, – рассказал Нурлыбек Налибаев. – Проект стоимостью 215 миллиардов тенге планируется завершить в 2025 году. Таким образом, область не будет закупать электроэнергию извне. Думается, даже появится возможность продавать часть произведенной энергии за пределы региона. #поддержка #бюджет #бизнес #Ауыл аманаты #Приаралье