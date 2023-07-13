Есть идеи – будут и возможности

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Наталья Денисова

В Кызылординской области на поддержку бизнеса направлено 23 млрд тенге. С начала года поддержано 1 700 бизнес-проектов.

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В Приаралье в нынешнем году рекордные средства идут на поддержку бизнес-инициа­тив населения.

– Приоритет отдается развитию малого и среднего бизнеса, – рассказал журналистам аким Кызылординской облас­ти Нурлыбек Налибаев. – В этом году удалось выделить до 23 миллиардов тенге на поддерж­ку бизнеса. В том числе, к примеру, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства с начала года общий кредитный портфель составил 8,6 миллиарда тенге, субсидировано 168 проектов.

По словам акима области, в результате мер господдержки количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 33% и составило 76 тыс., число действующих – на 39,2% и достигло 72,1 тыс.

– В прошлом году в Кызылординской области была принята программа развития внутригосударственной стоимости и экспортоориентированных производств, направленная на эффективное использование мер государственной поддержки для обновления предприятий и запуска новых производств, – отметил спикер. – По поручению Главы государства с нынешнего года для повышения доходов сельского населения осуществляется проект «Ауыл аманаты», в рамках которого населению с предпринимательской инициа­тивой предоставляется льготный кредит под 2,5%. Кроме того, продолжается выделение кредитов, безвозмездных грантов молодежи, желающей заняться бизнесом. Эти меры господдержки будут направлены на развитие обрабатывающей промышленности.

Поддержку получают и крупные проекты, не только сектор МСБ.

– Одним из крупных событий прошлого года в Кызылординской области стал запуск стекольного завода, давшего сильный толчок обрабатывающей промышленности, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Его продукция – листовое стекло – пользуется высоким спросом как на отечественном рынке, так и за рубежом. На сегодня кызылординское стекло пос­тавляется во все регионы рес­публики и экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию. В индуст­риальной зоне Кызылорды рядом с существующим стекольным заводом планируется создать три сопутствую­щих ему производства общей стоимостью 32 миллиарда 800 миллионов тенге. Благодаря данным проектам появится возможность не только выпус­кать новые виды продукции, но и создать рабочие места, повысить доходы населения.

В нынешнем году планируется начать и строительство горно-обогатительного комбината на цинковом месторождении «Шалкия» стоимостью более 235 млрд тенге. Тендер проводится на платформе Европейского банка реконструкции и развития.

Еще один крупный проект Кызылординской области – опытно-производственный комплекс по автоклавной переработке черных сланцев на ванадиевом месторождении «Баласаускандык». В прошлом году на производственном комплексе уже было выпущено 454 тонны, а за 4 месяца текущего года – 81 тонна метаванадата аммония, который отправлен в Великобританию и Россию.

– Кроме того, для решения проблемы централизованного отопления Кызылорды и пос­тавки электроэнергии населению совместно с турецкой компанией «Акса энерджи» в областном центре заложен фундамент теплоэлектроцент­рали мощностью 240 мегаватт, – рассказал Нурлыбек Налибаев. – Проект стоимостью 215 миллиардов тенге планируется завершить в 2025 году. Таким образом, область не будет закупать электроэнергию извне. Думается, даже появится возможность продавать часть произведенной энергии за пределы региона.

#поддержка #бюджет #бизнес #Ауыл аманаты #Приаралье

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