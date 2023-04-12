"Эта сфера отстает" – Токаев о науке в Казахстане

Президент, Технологии
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Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"К сожалению, у нас в стране многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов. Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте", - сказал Токаев.

Как он отметил, это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки.

"При формировании совета особое внимание было уделено его составу. Были приглашены представители старшего поколения, внесших огромный вклад в отечественную науку, зарубежные ученые. В состав совета вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах. Нам крайне необходимы богатый опыт предыдущего поколения, передовые знания и свежие идеи молодежи. Я верю, что их гармоничное взаимодействие принесет пользу стране", - заявил президент.

В первую очередь, отметил он, необходимо определить основные направления и приоритеты работы.

"Сейчас в мире происходят колоссальные изменения. В геополитике, экономике и общественных отношениях человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Стремительно развиваются наука и технологии. Научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов. К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьезную угрозу. Даже Илон Маск высказал свои опасения в связи с применением искусственного интеллекта и призвал на время приостановить его разработку. По его мнению, искусственный интеллект может представлять большую угрозу для всего человечества. Человечество совершило фундаментальные открытия в сферах энергетики, медицины, био- и генной инженерии. Все это начало принесло кардинальные изменения в жизнь людей", - добавил глава государства.

 

#президент #заседание #наука

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