Этника в тренде: коллекцию одежды с казахскими орнаментами выпустили в Италии

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Вдохновением для дизайнера стали бескрайние степи, традиционные орнаменты 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Италии выпустили коллекцию одежды Yurt с казахским орнаментом и элементами юрты. Основатели бренда посетили Казахстан и провели фото-, видеосъемки в популярных туристких местах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

Итальянский бренд одежды Milang выпустил свою первую мужскую коллекцию с элементами казахской символики. Основатель бренда – казахстанец, который долгое время проживает в Европе. Он посвятил год созданию концепции, отражающей не только модные тенденции, но и глубокие культурные корни своей Родины.

Коллекция направлена на создание связи между стилем жизни, путешествиями и балансом в гармонии с природой.

 «Первая коллекция – это дань уважения корням. Yurt – это история Казахстана, рассказанная через дизайн, текстуры и палитру природы. Она включает элементы традиционных казахских орнаментов, вдохновленных древними резными узорами на деревянных и юртных деталях. Вышивка и декоративные швы на изделиях повторяют линии кочевых символов, а фактура тканей напоминает натуральные материалы, используемые в традиционной одежде степных народов. Каждая деталь отражает глубокую связь с наследием, создавая баланс между современным стилем и вековыми традициями. Мы совместно с Гузаль Норматовой создали изделия исключительно из натуральных материалов — кашемира, шёлка, хлопка и фурнитуры из натурального рога. Это придаёт вещам особое качество и подчёркивает их глубокую связь с природой», - отмечает основатель бренда «MILANG» Виталий Ланг.

#Италия #одежда #коллекция #орнамент #тренд #этника

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