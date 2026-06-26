Этнокультурным объединениям вручили специальные издания новой Конституции

Специальное издание с личным обращением Касым-Жомарта Токаева вручила заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева

Фото: МКИ РК

В Алматы состоялась торжественная церемония передачи новой Конституции Республики Казахстан представителям молодежного актива и креативных индустрий от имени Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Каждый из участников получил экземпляр Конституции с личным обращением Президента, в котором Глава государства выразил искреннюю признательность за плодотворный труд и вклад в построение Справедливого Казахстана.

«Уверен, закрепленные в Конституции незыблемые ценности и принципы будут способствовать росту благополучия народа и всестороннему прогрессу страны. Пусть крепнет наше государство и процветает наша Родина», - говорится в обращении.

Приветствуя участников, вице-премьер отметила, что документ отражает фундаментальные ценности казахстанского общества.

«Преамбула определяет важнейшие ценностные ориентиры, которые имеют принципиальное значение для всего общества. Это идея Справедливого Казахстана и принцип «Закон и Порядок», неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие. Эти положения особенно важны для нашей страны, где мир, взаимное уважение и доверие между людьми являются основой стабильности и поступательного развития. Конституция обращена не только к государственным институтам, но и к каждому гражданину, каждому общественному объединению, ко всем, кто своим трудом и общественной деятельностью укрепляет единство народа Казахстана», - подчеркнула вице-премьер.

Отдельно Аида Балаева остановилась на создании консультативно-совещательного института - «Қазақстан Халық Кеңесі», треть которого составят члены этнокультурных объединений страны. Остальные позиции будут пропорционально распределены между членами некоммерческих организаций и маслихатами. Таким образом, в лице Қазақстан Халық Кеңесі будет создан совершенно новый уникальный институт, способствующий выстраиванию конструктивного общественного диалога по принципу Слышащего и Справедливого государства.

Напомним, 15 марта на республиканском референдуме была принята Новая Конституция Казахстана. Редакция закрепила ключевые ценности Справедливого Казахстана и принцип «Закон и Порядок», усилила гарантии прав и свобод человека. Ключевыми новеллами документа являются создание однопалатного парламента – Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі.

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