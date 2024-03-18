Этностиль выходит на улицу

Культура
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Юлия Пулина

Выставка-ярмарка «Национальная одежда – наследие поколений», приуроченная к празднованию Наурыза и 70-летию областного центра, стартовала в Жезказгане.

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Работы улытауских искусниц представлены в выставочном зале Жезказганского историко-археологического музея в рамках проекта «Қолөнер – дәстүр жалғасы». По словам директора музея Загиры Калменовой, эта весенняя выставка показывает всю красоту национальной одежды, ставшей сегодня непременным атрибутом не только торжественных мероприятий, но и частью повседневной жизни.

– Мы хотели бы познакомить земляков с творчеством наших швей, – отмечает она. – Есть мастерицы, которые шьют деловые костюмы в этностиле, верхнюю одежду, наряды для самых маленьких модников. Уверена, что посетители выставки оценят по достоинству всю эту красоту.

Участие в ярмарке приняли мастерицы из Жезказгана, Сатпаева, Улытауского и Жанааркинского районов. Работы каж­дой из них уникальны по-своему, а две участницы и вовсе создали собственные, пока локальные, бренды.

Жезказганка Балнур Амандык шьет более современную одежду в национальном стиле.

– Хочу, чтобы все, кто носит мои наряды, выглядели красиво, – говорит она. – Традиционная одежда может быть модной, это устойчивый тренд. Все чаще люди выбирают традиционную одежду не только на праздники или торжественные мероприятия, этностиль выходит на улицу, в повседневную жизнь.

Большинство участниц на открытии выставки щеголяли в костюмах, сшитых собственными руками, чтобы продемонст­рировать современный взгляд на традиции, передававшиеся из поколения в поколение. Так, на жилете у Балнур орнамент и узоры – отсылка к древней истории края. Петроглифы – это важная составляющая нашего исторического наследия, подчеркивает она. Древние рисунки притягивают заинтересованные взгляды не меньше, чем прочтение традиционных орнаментов. И такие попытки рассказать историю на ткани пользуются спросом.

– Материал выбираю, какой понравится, здесь на манекенах много детской одежды, – показывает детскую линейку своей коллекции Балнур. – У меня самой дети, хочется, чтобы их наряды были уникальными и красивыми. Нравится шить, вышивать, нравится творить. Конечно же, близкие часто просят сшить для них что-то необычное, среди таких заказов очень большой спрос на наряды в традиционном стиле.

Все ее образы завершают тщательно подобранные аксессуары. Фурнитуру и украшения Балнур заказывает в Казахстане. Но некоторые украшения жезказганская искусница мастерит и сама, ведь такое авторское дополнение делает модный выход в национальном стиле более эффектным.

А вот Алима Наурызбаева из Жезказгана создала собственный бренд. Свои работы она демонстрирует и продает через соцсети.

– В 2021 году я выиграла конкурс «Бас­тау» на открытие своего дела и получила 500 тысяч тенге, – рассказывает она. – На эти средства приобрела хорошую швейную машину. Спустя три года в моей мастерской уже 13 машин, в том числе оверлок, вышивальная машина, лазерное и другое оборудование для печати принта.

Свой цех Алима Наурызбаева обустрои­ла дома, и лучшая ее помощница в бизнесе – мама. Оригинальные вещи пользуются большим спросом, заверяет мастерица.

– Представленную коллекцию создавала не только к Наурызу, – отмечает Алима. – Утепленные камзолы весьма популярны, а яркий акцент на головных уборах, карманах, отделке привлекает внимание покупателей. Я с детства любила не только шить, но и рисовать. Делая собственный рисунок на основе всем известных национальных орнаментов, можно разнообразить любую одежду.

А еще Алима Наурызбаева увлекается вышивкой, и национальные головные уборы мастер шьет сама.

– Принты ручной работы на одежде и головном уборе – это возможность поиграть цветом, фактурой, привнести в национальный колорит частичку своего личного видения, – отмечает она. – Кстати, чаще всего у меня заказывают в качестве подарка на торжество детскую одежду.

Если говорить о традиционных головных уборах, то в области Улытау признанный мастер и эксперт в этом деле – художник-оформитель жезказганского музея Сабира Уткелова.

– Мой любимый головной убор – кимешек, – признается она. – Это символ материнства, о котором рассказывать могу часами. Они бывают разные. К примеру, несколько лет назад в фондах музея нашла совершенно непривычные нам кимешеки, привезенные из-за границы, в основном из Китая.

Их привезли казахи-найманы. Их отличие от местных очень заинтересовало Сабиру Уткелову.

– Я сама найманка, от мамы мне остались выкройки национального головного убора, инструкции, как шить правильно, – рассказывает она. – Сегодня на мне тот самый кимешек, сшитый по выкройкам головных уборов китайских найманов.

За долгие годы художник-оформитель музея изучила немало выкроек кимешеков разных жузов. В Старшем жузе шьют не так, как в Среднем, замечает она. Местные кимешеки выкраивались из одного куска ткани, по диагонали. Подгонку делали у лба и теменной части головы. У кимешеков Старшего жуза более сложная конструкция.

– Я хочу, чтобы молодежь знала больше о национальных головных уборах, в музее провожу мастер-классы для школьников и студентов, – продолжает специалист. – До революции 1917 года молодые женщины одевали кимешеки сразу после рождения первенца. С приходом советской власти их сменили на белые платки, а кимешек носили только бабушки, которые оставались дома, вели хозяйство, сидели у колыбели, пока молодые матери работали.

В моду кимешек вошел недавно, лет десять назад, говорит Сабира Уткелова. И каждая женщина должна понимать, какой убор может носить именно она. Есть кимешеки, на которые надевали күндік, похожий на чалму. Для него у кочевников было более практичное назначение. Длина достигала 26–30 метров легкой ткани, которую привозили из Индии. Когда рождался ребенок или уходил из жизни человек, она была незаменима.

– Самые простые кимешеки носили женщины старшего поколения, – рассказывает Сабира Уткелова. – Яркие, богато украшенные узором и украшениями – молодые матери. По головному убору можно было определить не только возраст, но и статус женщины.

Жезказганский мастер сама делает вышивку на головных уборах, опираясь на изученные ею орнаменты. Кстати, ее супруг делает для изделий украшения из металла. Творческий тандем удивляет своими потрясающими работами и исторической точностью.

Казахский национальный головной убор – это не просто защита от солнца или ветра, в нем есть свой посыл, определенный смысл. На выставке мастер представила головные уборы казахов разных возрастов. С малых лет ребенку надевали бесік тақия, сораба, тақия, бөрік. А вот саукеле украшали юных девушек. Когда они становились келин и одевали платок, саукеле передавали близким родственницам на выданье.

Головные уборы с мехом тоже пользуются сегодня популярностью, специально для модников и модниц добавляют «уши», расшитые национальным орнаментом. В холодную погоду они очень выручают.

Названий у национальных головных уборов не счесть, подчеркивает мастер. К слову, собранные данные, свои работы она защищала перед комиссией ЮНЕСКО,­ ведь это важная часть нашего нематериального наследия. Через два года международная организация должна дать ответ, утвержден ее проект или нет.

– Хотелось бы больше сил, чтобы и дальше заниматься любимым делом, – говорит Сабира Уткелова. – Хотя когда погружаешься в творческий процесс – а это такая радость! – болезни и усталость уходят.

#Наурыз #музей #Жезказган #национальная одежда #выставка-ярмарка

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