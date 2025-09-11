Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Маулен Ашимбаев отметил, что Президент государства высоко оценил деятельность Сената.

«Президент подчеркнул, что Сенат был и остается важнейшим механизмом законодательного процесса и гарантом реформ в нашей стране. С участием сенаторов принимались очень важные законы и вносились поправки. И в этом плане Сенат внес очень важный вклад в формирование правовой основы нашего независимого государства», - отметил спикер.

В то же время, он подчеркнул, что «жизнь не стоит на месте, политический процесс продолжается, и развитие Парламента должно соответствовать тенденциям развития страны».