«Это будет новое качество Парламента» – спикер Сената о предстоящей реформе

Сенат,Парламент
16
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью журналистам в Сенате прокомментировал поручение Главы государства о создании однопалатного Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz

Маулен Ашимбаев отметил, что Президент государства высоко оценил деятельность Сената.

«Президент подчеркнул, что Сенат был и остается важнейшим механизмом законодательного процесса и гарантом реформ в нашей стране. С участием сенаторов принимались очень важные законы и вносились поправки. И в этом плане Сенат внес очень важный вклад в формирование правовой основы нашего независимого государства», - отметил спикер.

В то же время, он подчеркнул, что «жизнь не стоит на месте, политический процесс продолжается, и развитие Парламента должно соответствовать тенденциям развития страны».

«Это будет новый парламент, новое качество. Сегодня Cенат выполняет важные функции – дает согласие на назначение Президентом председателя Нацбанка, Генерального прокурора, председателя КНБ, избирает по представлению Президента председателя и судей Верховного суда. В новом Парламенте полномочия двух палат будут объединяться. Кроме того, видимо, будет обсуждаться и вопрос по количеству депутатов», - добавил Маулен Ашимбаев.

Digital Qazaqstan: курс на масштабную цифровую трансформацию

