Это не просто стены!

Хорошая новость
364
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В регионе продолжается активная реализация прог­рамм по развитию социальной инфраструктуры. Строительство нескольких значимых объектов завершено на днях в Каратальском районе.

В селах Ортатобе и Канабек открылись современные ФАПы, полностью оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

– Раньше нам приходилось ездить в другое село, чтобы пройти лечение. Теперь эта проблема решена, – поделилась уроженка села Канабек Дильнар Буйрекбай.

Для сельчан каждый новый объект – это не только удобство, но и символ заботы государства о людях. Так, в селе Каражиде появился долгожданный спортивный комплекс.

– Теперь наши внуки смогут тренироваться и укреплять здоровье у себя в селе. Благодарю всех, кто реализовал этот проект, – сказал житель Каражиде Акпар Абиров.

Не менее радостное событие произошло и в Коксуском райо­не области Жетысу: в селе Боз­тоган открылся Дом культуры на 150 мест, строительство которого началось весной прошлого года. В новом здании разместятся кружки, творческие студии и концерт­ный зал. До этого все занятия для детей проводились на базе школы, что создавало сложности для полноценного культурного развития.

Как подчеркнул руководитель управления культуры, архивов и документации области Жетысу Куаныш Сулейменов, такие объекты играют особую роль в жизни села.

– Это не просто стены, это пространство для раскрытия талантов, сохранения традиций и укрепления духовных ценнос­тей. Уверен, что Дом культуры в Бозтогане станет центром притяжения для жителей всех возрастов, – отметил он.

Сельчане также выражают благодарность за внимание к нуждам региона.

– Теперь наши дети смогут заниматься танцами, музыкой, искусством – и все это рядом с домом. Для нас это большое событие, – рассказала жительница Бозтогана Дарига Жаманбаланова.

По словам акима области Бейбита Исабаева, выступавшего недавно на брифинге в Астане, за последние три года в Жетысу обновлено 276 социальных объектов. Это более половины всех нуждаю­щихся в строительстве и реконструкции. Среди них – 41 образовательный, 162 медицинских, 34 культурных и 39 спортивных объектов.

