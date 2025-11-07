В настоящее время ведутся переговоры с 13 мировыми артистами
В интервью автору подкаста «Умные люди» Асель Кожаковой продюсер «Астана концерт» Малик Хасенов поделился планами по проведению мероприятий с участием мировых звезд после успешных выступлений Дженнифер Лопес и группы Backstreet Boys в Астане и Алматы.
«Здесь очень важно, что мы в ивенте очень давно, поэтому примерно понимаем вкусы казахстанской аудитории, хотя это довольно субъективно. Нам кажется, что два попадания были в точку. Допустим, коммерческая музыка 2000- 2010 –х годов нравится миллениалам. Мне кажется, если привезем звезду K-pop, то снова будет попадание в точку. Здесь, наверное, правильный вопрос: кто из исполнителей станет следующим? Мы ведем одновременно переговоры с 13 артистами. Буквально недавно прилетел из Европы, где у нас была серия переговоров. Есть такая хорошая примета - пока ты не подписал контракт, нельзя ничего говорить. Существует такое поверие среди промоутеров, продюсеров, что можно сбить удачу. Безусловно, это будут серьезные топовые певцы. Даже на переговорах было круто, у нас у самих были мурашки», – отметил он.
Казахстанцы в социальных сетях активно обсуждают вероятность визита Бейонсе, Эминема и Шакиры в страну в 2026-2027 году.
«Что касается Шакиры и Бейонсе, то это вполне реально. С Эминемом ситуация сложнее, потому что у нас пока нет инфраструктуры, соответствующей уровню его запросов. Согласно требованиям его команды, площадка должна быть рассчитана минимум на 60 тысяч человек, чтобы концерт был коммерчески оправдан. В Казахстане такой площадки пока нет. Конечно, можно организовать концерт на площади, но это связано с определенными рисками и большими инвестициями в инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность и комфорт. Возможно, строительство новых объектов, например, в Алматы, позволит когда-нибудь провести концерт такого масштаба без каких-либо вопросов», – заключил продюсер.