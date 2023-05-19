Этот визит открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества – Токаев

Визит в Сиань открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на торжественной церемонии открытия Генерального консульства РК в Сиане, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"Мы провели весьма содержательные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Были подписаны совместное заявление и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества. Безусловно, нынешний визит имеет особое значение", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее он принял участие в первом Саммите "Центральная Азия – Китай", где обозначил приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая.

Главы государств по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» подписали Сианьскую декларацию и приняли Перечень инициатив.

Было решено, что следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.