Евро-2024: судьи будут строже относиться к симуляции игроков

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что судьи предстоящего чемпионата Европы 2024 года получили указание более строго относиться к серьёзным нарушениям правил, задержкам игроков в штрафной площади, а также к симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на KNEWS «Одна из самих главных вещей для арбитров — защитить игроков, безопасность главных участников игры, а серьёзное нарушение правил — это то, с чем мы не сможем мириться», — сказал председатель судейского комитета союза Роберто Розетти, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Он добавил, что VAR поможет судьям исключить проявление спортивного поведения в тех случаях, когда игроки симулируют боль или полученную травму.

Более того, судьи будут объяснять свои решения капитанам команд, а решения VAR будут подробно разъясняться болельщикам с помощью экранов на стадионах.