Евросоюз не вносил Казахстан в черный список – представительство ЕС в РК

Существенных изменений в порядке оформления шенгенских виз для граждан Казахстана после 1 марта 2023 года нет, и Европейский Союз не вносил Казахстан в черный список. Об этом заявили в представительстве ЕС в РК, сообщает Kazpravda.kz .

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«Как правило, решение о выдаче шенгенской визы принимается соответствующим консульством государства-члена ЕС в течение 15 дней. Это правило будет по-прежнему применяться к Казахстану.

В исключительных отдельных случаях этот период может быть продлен до 45 дней, если требуется более детальное рассмотрение заявления и/или необходимо предоставить дополнительные документы. Такая практика всегда применялась ко всем заявителям независимо от их гражданства, и к ней прибегают только в исключительных случаях.

Процедура проведения предварительных консультаций, которая недавно была введена для Казахстана, может занять до 7 дней, и эти консультации проводятся в течение стандартной процедуры в 15 дней. Поэтому для заявителей не будет существенных задержек в выдаче виз», – отмечается в сообщении отдела прессы и информации представительства Евросоюза в РК.

Проведение предварительных консультаций – это стандартная процедура, регулируемая Визовым кодексом и применяемая к ряду стран. В Шенгенской информационной системе (ШИС), которая систематически используются государствами-членами Шенгенской зоны для консультаций друг с другом, не существуют черных списков, поясняется в опубликованном пресс-релизе.

Общую информацию о порядке подачи заявления на получение визы можно найти на веб-сайте Генерального директората по миграции и внутренним делам.

«Введение предварительных консультаций для Казахстана в рамках Шенгенской информационной системы не имеет ничего общего с прекрасными отношениями между ЕС и Казахстаном, которые продолжают динамично развиваться в различных направлениях и сферах взаимных интересов», – заключили в представительстве ЕС в РК.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию о якобы усложнении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев.