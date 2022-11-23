"Евровидение" меняет правила голосования

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" объявили о существенных изменениях в процедуре голосования за победителя, которые вводятся со следующего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой ВВС .

Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Отныне полуфиналы будет судить не жюри, состоящее из профессионалов шоу-бизнеса, а сами зрители. При этом впервые к голосованию будут допущены и те страны, представители которых в конкурсе не участвуют.

Как заявил Европейский вещательный союз (ЕВС), отвечающий за организацию этого конкурса, решение о смене формата голосования было принято после того, как вскрылись нарушения на последнем "Евровидении" в итальянском Турине.

В чем суть нововведений? До недавних пор оценка, выставляемая жюри, приплюсовывалась к зрительской оценке – и таким образом определялся победитель. Этот принцип, как следует из заявления EBС, сохранится и впредь, но только для финала, а вот в полуфинале отбор будут делать сами зрители.

При этом, как подчеркнул супервайзер "Евровидения" Мартин Эстердаль, участие в голосовании стран, не представленных на конкурсе собственными исполнителями, призвано подчеркнуть глобальное значение "Евровидения".

"Все, кто смотрит это шоу, где бы в мире они ни жили, смогут теперь отдать голоса за свои любимые песни", – отметил Эстердаль.

Голоса "со всего остального мира", отданные в ходе онлайн-голосования, будут конвертированы в баллы, имеющие такую же силу, как и баллы стран-участниц в полуфиналах и финале.

В следующем конкурсе "Евровидение-2023", который состоится в Ливерпуле, примут участие в общей сложности 37 стран. Зрители из стран-участниц "Евровидения" могут голосовать по телефону, с помощью SMS или через специальные приложения. Остальные зрители смогут голосовать на сайте конкурса с помощью кредитных карточек.

В финал "Евровидения" попадут по 10 стран из двух полуфиналов, после чего к ним присоединятся конкурсанты из Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также Украины, победившей на конкурсе в 2022 году.