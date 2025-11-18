Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура региона утвердила обвинительный акт по уголовному делу по факту подделки ветеринарных справок и дальнейшего их сбыта, сообщает Kazpravda.kz

В ходе расследования установлено, что в период с декабря 2024 года по август 2025 года супруги, проживающие на территории Аулиекольского района, у себя дома, используя цветной принтер, подделывали ветеринарные справки формы-1 (представляющей право на транспортировку скота и мясной продукции), которые в последующем продавали за денежное вознаграждение.

Их деяния квалифицированы по статье 385 части 2 УК РК, а именно - подделка и сбыт официального документа, совершенные неоднократно, группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в Аулиекольский районный суд.