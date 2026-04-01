Фантастика становится реальностью

Образование
9
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

На площадке Maqsut Narikbayev University прошел второй международный юридический кейс-чемпионат International Legathon
MaxUP 2026. В нем приняли участие более 90 студентов из 13 стран Азии, Европы и Северной Америки.

фото MNU

Конкурс состоялся в рамках объявленного в стране Года цифровизации и искусственного интеллекта и объединил 23 коман­ды ведущих университетов. Тема соревнования – «Право будущего»: участники анализировали, как технологии и цифровая транс­формация меняют законодательство, этику и саму природу права.

– Сегодня технологии стремительно меняют нашу жизнь, в том числе то, как функционируют общество и право. Такие идеи, как цифровая идентичность и цифровые двойники, уже не научная фантастика – они становятся час­тью нашей реальности, – сказал председатель правления MNU Талгат Нарикбаев. – Именно этим и будет заниматься новое поколение юристов – те, кто сейчас сидит в зале.

Первый этап прошел в Суде Международного финансового центра «Астана» в формате дебатов Lex Fantastica. Студенты обсуж­дали вопросы ответственности собственников метавселенных, правовой статус виртуальных активов, защиту цифровой собственности и даже возможность отвода ИИ-судьи.

Финальные этапы состоялись в MNU. Здесь команды представили уже конкретные предложения – от регулирования автономного транспорта и синтетического контента до использования ИИ в экономике. При этом участники выступали без указания своих университетов и стран – для сохранения объективности оценки.

Работы оценивали представители госорганов, судейского корпуса, международных юридических компаний и институтов развития. По словам вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой, подобные форматы поз­воляют по-новому взглянуть на действующее законодательство.

– Такие мероприятия дают возможность увидеть, какие нормы требуют доработки и какие решения можно заимствовать для совершенствования правовой системы, – отметила она. – В Казахстане уже принят закон об искусственном интеллекте, и подобные инициативы помогают развивать эту сферу.

Один из участников – студент Ташкентского государственного юридического университета Диёрбек Давронов рассказал, что для него важен не только сам конкурс, но и возможность сравнить правовые системы.

– Мне очень интересна судебная система Казахстана, так как у вас были и есть суды в онлайн-формате. Мы даже предложили использовать этот опыт в законо­дательстве Узбекистана, – поделился он.

– Такие конкурсы очень важны для молодежи по всему миру. Сейчас правовые системы во многом отстают, не успевают за технологиями, и именно молодому поколению предстоит предлагать инновационные решения для будущего, – отметил студент Канадского Университета Макгилла Эндрю Цзясин Чен.

Каждая команда предложила свои модели регулирования – не теорию, а почти готовые решения. Организаторы подчеркнули, что предложения участников не останутся лишь на уровне идей. По словам заместителя председателя правления MNU Сергея Пена, после конкурса профессора вуза оформят лучшие из них в документы регуляторной политики, чтобы ими можно было пользоваться в нормотворческом процессе.

По итогам конкурса в русской лиге победили команды КазНУ им. аль-Фараби, MNU и Уральского государственного юридического университета им. В. Яковлева. В английской лиге лидерами стали Университет Малайя, Румыно-американский университет и Университет Макгилла. Абсолютным победителем чемпио­ната признана команда Университета Малайя. Общий призовой фонд превысил 5 млн тенге.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]