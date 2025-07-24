Бригада скорой помощи Ескельдинского района возвращалась с вызова, когда на трассе в сторону Текели заметила горящий дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фельдшеры Габит Ергажи, Дамира Рахимова и водитель Мурат Сатеков среагировали мгновенно: остановились, включили сирену и световой сигнал.

Дом был закрыт, внутри никто не подавал признаков жизни.

Но бригада не отступила, стали стучать в окна и двери, пока не разбудили спящих жильцов и помогли всем выбраться наружу.

В доме находились 5 взрослых и 2 детей, в том числе грудной ребенок. Люди успели схватить документы и выбежать из пылающего дома.

Через несколько минут после спасения людей дом сгорел полностью.